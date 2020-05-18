استقالة رئيس أركان البحرية التركية وسط أنباء عن صراع مع وزير الدفاع

ذكرت موقع “خبر ترك” الإخباري التركي، اليوم الاثنين، أن رئيس أركان القوات البحرية التركية، الأميرال جهاد يايجي قدم استقالته من الجيش، يوم الجمعة الماضي، بعدما تم إعفائه من منصبه كرئيس أركان القوات البحرية بقرار من الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان.

ويعرف يايجي الذي نشر قرار إعفائه من منصبه بالجريدة الرسمية يوم الجمعة الماضي بأنه مهندس اتفاقية الحدود البحرية مع ليبيا.

وقال الموقع إن وزارة الدفاع وافقت على استقالة يايجي بعد يومين من تعيينه في هيئة الأركان العامة التركية.

ووفق القرار نقل تم نقل الأميرال يايجي إلى رئاسة هيئة الأركان في الجيش.

وأفاد الكاتب بصحيفة "حرييت" نديم شنر على حسابه بموقع التدوينات القصيرة "تويتر"، استنادا إلى معلومات حصل عليها من مصادر مقربة أن يايجي استقال من منصبه وأوضح أنه تعرض للظلم بسبب التحقيق معه في ملف زائف وذلك بعد نقله إلى الأركان العامة.

وذكر كاتب صحيفة سوزجو، سايجي أوزتورك، أن يايجي استقال بسبب شعوره بإهانة كبريائه وشرفه، بعد تخفيض منصبه.

وأثار قرار أردوغان المفاجئ بعزل يايجي من الخدمة موجة من التقارير الإعلامية التي تفيد بأن الأدميرال البحري كان ضحية صراع على السلطة العسكرية.

وتحدثت وسائل الاعلام التركية عن نزاع طويل بين يايجي ووزير الدفاع خلوصي آكار.

يذكر أن الصحافة اليونانية، قادت حملة ضد الأميرال التركي، الذي ألف كتاب “مطالب اليونان”، والتي اتهم فيها اليونان بمخالفة المعاهدات الدولية ونشر أسلحة ثقيلة في 16 جزيرة متنازع عليها، وشكك في كتابه، بشرعية سيادة اليونان على 23 جزيرة في بحر إيجة.