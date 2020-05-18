إيطاليا تتوسع فى تخفيف إجراءات العزل ضمن المرحلة الثانية من كورونا

فتح المتاحف والكنائس والمساجد والمطاعم مع الالتزام بتطبيق الإجراءات الصحية



خففت السلطات الإيطالية، اليوم، المزيد من عمليات الإغلاق فى البلاد حيث سمحت بعمليات فتح جديدة، وذلك فى سياق المرحلة الثانية من فيروس كورونا المستجد (كوفيدــ19) والمتعلقة بالتعايش مع الفيروس.

ووقع رئيس الوزراء الإيطالى جوزيبى كونتى مع وزير الصحة روبرتو سبيرانزا، على مرسوم يحدد كيفية وطبيعة الأماكن التى سيتم إعادة فتحها فى سياق المرحلة الثانية من الفيروس بعد مفاوضات شاقة مع المناطق، حيث يتمسك المرسوم أيضا ببعض النقاط الحاسمة فى المرحلة الأولى من الوباء.

وجاء التأكيد على مواصلة ارتداء الكمامات فى الأماكن العامة المغلقة ووسائل النقل والبقاء فى المنزل فى حالة من يعانون من حمى تزيد عن 37.5 درجة، والحفاظ على مسافة متر خلال التنزه فى الحدائق العامة و 2 متر لمن يمارسون الرياضة، وفقا لما نقلتة وكالة «نوفا» الإيطالية.

ويرتكز المرسوم على أعمال فتح تدريجية، حيث بدأت المتاحف والكنائس والمساجد والمعابد، بفتح أبوابها، اليون، فيما تلتزم هذه الأماكن بتطبيق الاجراءات الصحية المتفق عليها والتباعد الاجتماعى المعتاد وارتداء الكمامة.

كما تفتح الحانات والمطاعم ومحلات المعجنات والبيع بالتجزئة مع الالتزام أيضا بمسافة متر واحد.

وبداية من 20 مايو، تستأنف الدورات والاختبارات لرخص القيادة، بناءً على المؤشرات التى وضعتها وزارة البنية التحتية والنقل.

وحدد المرسوم أنه فى 3 يونيو يستأنف السفر من وإلى البلاد، لكن المرسوم يشمل الرحلات مع دول أوروبية فقط. وفى منتصف يونيو، سيتم فتح المسارح ودور السينما وقاعات الحفلات الموسيقية.

فيما يتواصل إغلاق الأنشطة التى تجرى فى قاعات الرقص وأماكن مماثلة فى الهواء الطلق أو فى الداخل، فضلا عن المعارض والمؤتمرات. وتبقى الأنشطة التعليمية بالمدارس والجامعات معلقة.

من جهتها، ذكرت وكالة الحماية المدنية فى إيطاليا أن عدد الوفيات اليومى جراء فيروس كورونا فى البلاد انخفض إلى 145، أمس، فى أدنى مستوى له منذ 9 مارس، مقابل 153 فى اليوم السابق.

وقالت الوكالة إن الإحصاء اليومى لحالات الإصابة الجديدة تراجع إلى أقل معدل له منذ 4 مارس وهو 675 من 875 يوم السبت.

وأضافت الوكالة أن إجمالى الوفيات منذ ظهور التفشى فى إيطاليا فى 21 فبراير يبلغ حاليا 31908، وهو ثالث أعلى رقم فى العالم بعد الولايات المتحدة وبريطانيا.