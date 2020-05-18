عزل 5 مدن عراقية لمدة أسبوعين لاحتواء تفشي كورونا

أعلن وزير الصحة العراقي حسن التميمي، الاثنين، أن السلطات تنوي عزل 5 مدن في نطاق العاصمة بغداد لمدة أسبوعين، نظرا لزيادة الإصابات المسجلة فيها بفيروس كورونا المستجد.

ومن المقرر أن يدخل القرار حيز التنفيذ، الأربعاء، وفقاً لشبكة "سكاي نيوز عربية" الإخبارية.

ويشمل الحظر مدن الصدر والحبيبية والكمالية والحرية والشعلة والعامرية.

وقال التميمي إن "قرار الحظر المناطقي التام يأتي استمرارا لجهود الوزارة وكافة المؤسسات الرسمية والدينية والاجتماعية في مكافحة فيروس كورونا".

وأضاف أن من بين أسباب القرار "الزيادة في أعداد إصابات كورونا في محافظة بغداد بشكل متسارع"، مشيرا إلى أن "الغاية من الأمر كسر سلسلة انتشار الفيروس لمنع تداعياته الكارثية في حال تفشى".

وجاء القرار بعد انتقادات طالت الإجراءات التي اتبعتها السلطات العراقية خلال الأشهر الماضية، حيث يقول البعض إنها لم تحد من انتشار الفيروس.

وأشار وزير الصحة العراقي إلى أن تنفيذ القرار سيترافق مع أكبر عملية للرصد الوبائي الفعال في القطاعات والمحال، إلى جانب التوعية الصحية.

ولم يستبعد الوزير اتخاذ الإجراءات ذاتها في بقية مناطق بغداد وسائر المحافظات العراقية، في حال حدوث زيادة في أعداد الإصابات.

وسجل العراق حتى الاثنين 3404 حالة إصابة بفيروس كورونا، توفي منها 123 فيما تماثل للشفاء 2217 حالة.

وكانت الحصة الأكبر من نصيب محافظة العاصمة بغداد، حيث سجل 1426 إصابة، أي ثلث الإصابات في العراق، فضلا عن 65 وفاة، بحسب أرقام رسمية.