إقامة سدود وحواجز لحماية وادي معير من أخطار السيول

تواصل الإدارة العامة للمياه الجوفية بمحافظة جنوب سيناء، العمل في مشروع المرحلة الثانية لحماية مدن المحافظة حماية من أخطار السيول.

وقال المهندس عبد الرحمن فريد، مدير عام الإدارة العامة للمياه الجوفية، اليوم الاثنين، إنه جار العمل في مشروع حماية مدينة الطور، من خلال إنشاء عدد من السدود والبحيرات والحواجز الخراسانية، بتكلفة تتخطى 277 مليون جنيه.

وأوضح مدير الإدارة العامة للمياه الجوفية، أنه جار العمل في توريد وتسوية الطبقات D,C بسدين في منطقة وادى ميعر، طبقاً للميول والمناسيب التصميمية، تحت إشراف الإدارة العامة للمياه الجوفية.

وأشار إلى أنه جرى التأكد من مناسيب الحفر بالمنطقة، قبل البدء في أعمال التنفيذ، كما جاري العمل في إقامة بحيرة وحاجز بوادي الأعوج، وإقامة حواجز وسدود بأودية (جبران، ميعر، أملاحه، بدر، اسلى، وثومان)، ضمن مشروع حماية مدينة الطور من أخطار السيول.