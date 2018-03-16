 سفير مصر ببغداد يبحث مع وزير التربية العراقي التعاون في مجالات التعليم - بوابة الشروق
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أعداد جريدة الشروق
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سفير مصر ببغداد يبحث مع وزير التربية العراقي التعاون في مجالات التعليم

أ ش أ
نشر فى : الإثنين 18 مايو 2020 - 1:31 م | آخر تحديث : الإثنين 18 مايو 2020 - 1:31 م

بحث سفير مصر في بغداد علاء موسى مع وزير التربية العراقي علي حميد مخلف، اوجه التعاون القائم بين البلدين وسبل تعزيزها في المجالات التعليمية والتربوية .
واشاد السفير المصري ببغداد، خلال اللقاء الذي اوردته الوكالة الوطنية العراقية للأنباء "نينا" اليوم الاثنين- بجهود الوزير العراقية في وضع الحلول المناسبة التي من شأنها الارتقاء بالعملية التربوية نحو اعلى المستويات في ظل الظروف الحالية للبلاد بالاضافة إلى جائحة "كورونا" .

من جانبه عرض وزير التربية والتعليم العراقي حميد مخلف - خطط الوزارة التعليمية وبرامجها التطويرية، وناقش مع سفير مصر عددا من الأمور التربوية المشتركة التي يمكن العمل بها في العراق، مشيداً بعمق العلاقة القائمة بين البلدين.

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