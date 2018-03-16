سفير مصر ببغداد يبحث مع وزير التربية العراقي التعاون في مجالات التعليم

بحث سفير مصر في بغداد علاء موسى مع وزير التربية العراقي علي حميد مخلف، اوجه التعاون القائم بين البلدين وسبل تعزيزها في المجالات التعليمية والتربوية .

واشاد السفير المصري ببغداد، خلال اللقاء الذي اوردته الوكالة الوطنية العراقية للأنباء "نينا" اليوم الاثنين- بجهود الوزير العراقية في وضع الحلول المناسبة التي من شأنها الارتقاء بالعملية التربوية نحو اعلى المستويات في ظل الظروف الحالية للبلاد بالاضافة إلى جائحة "كورونا" .

من جانبه عرض وزير التربية والتعليم العراقي حميد مخلف - خطط الوزارة التعليمية وبرامجها التطويرية، وناقش مع سفير مصر عددا من الأمور التربوية المشتركة التي يمكن العمل بها في العراق، مشيداً بعمق العلاقة القائمة بين البلدين.