وزير برازيلي سابق: أعداد المصابين بكورونا ستواصل الارتفاع حتى أغسطس

حذر وزير الصحة البرازيلي السابق لويس هنريك مانديتا، اليوم الاثنين، من أن معدلات الإصابة بفيروس كورونا، في البلاد ستواصل الارتفاع حتى شهر أغسطس.

ويأتي تحذير الوزير السابق في الوقت الذي بلغت فيه حصيلة الوفيات بالفيروس 16118 حالة بعد تسجيل 298 حالة وفاة في غضون ثلاثة أيام.

وأعلنت وزارة الصحة البرازيلية تسجيل 241080 حالة إصابة مؤكدة في البلاد حتى أمس الأحد.

ووفقا لأحدث بيانات جامعة جونز هوبكنز الأمريكية، فإن البرازيل تحتل المرتبة الرابعة على مستوى العالم من حيث عدد الإصابات والمرتبة السادسة عالميا من حيث عدد الوفيات.

ويقلل الرئيس البرازيلي جايير بولسونارو دائما من خطورة أزمة جائحة كورونا، ويشجع على اتخاذ إجراءات لإعادة فتح الاقتصاد.

وقال مانديتا في تصريحات لصحيفة " فولها دى ساو باولو" إن البرازيل لا يزال أمامها 12 أسبوعا "صعبا" آخر على الأقل، متوقعا أن تصل الإصابات إلى ذروتها في يوليو.

وأضاف وزير الصحة السابق أن أعداد المصابين بالفيروس ستبدأ في الانخفاض في شهر أغسطس، مشيرا إلى أن شهر سبتمبر سيشهد ثبات معدلات الإصابة عند مرحلة تبعث على الاطمئنان.

وتتصاعد حدة الخلافات في البرازيل حول كيفية استجابة الحكومة لأزمة تفشي فيروس كورونا، حيث أعلن وزير الصحة البرازيلي نيلسون تيش استقالته يوم الجمعة وذلك بعد أقل من شهر على توليه المنصب.