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الجزائر تنفي اعتزامها فتح مجالها الجوي الشهر المقبل

علم الجزائر
علم الجزائر
الجزائر - أ ش أ
نشر فى : الإثنين 18 مايو 2020 - 5:37 م | آخر تحديث : الإثنين 18 مايو 2020 - 5:37 م

نفت الرئاسة الجزائرية اليوم الاثنين، اعتزامها استئناف الرحلات الجوية التجارية عبر الخطوط الجوية الجزائرية الشهر المقبل، مؤكدة أن هذا الأمر قرار سيادي.

وقالت الرئاسة الجزائرية - في بيان اليوم - إنه "راجت مؤخرا إشاعات مفادها أن الرحلات الجوية التجارية الجزائرية ستستأنف في الشهر القادم، وإنّ هذه الشائعات لا أساس لها من الصحة، وهي صادرة عن أوساط مازالت ضحية ممارسات لم يعد لها مكان في الجزائر الجديدة".

وأكد البيان أن قرار فتح أو غلق الأجواء أمام الرحلات الجوية قرار سيادي لا يصدُر إلاّ عن السلطات العليا للبلاد.

وكانت الجزائر قد أغلقت مجالها الجوي في 19 مارس الماضي، بسبب أزمة فيروس كورونا الذي يجتاح العالم

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