تفقد الدكتور ممدوح غراب، محافظ الشرقية، يرافقه الدكتور عثمان شعلان، رئيس جامعة الزقازيق، مبنى المدينة الجامعية بالزقازيق؛ للتأكد من جاهزيتها وتوافر كافة سُبل الإقامة والإعاشة بها، استعدادًا لاستقبال الوافدين من الخارج، والبالغ عددهم 750 وافدًا، لقضاء فترة الحجر الصحي الاحتياطي بها، تنفيذًا للإجراءات الوقائية والتدابير الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا المُستجد.

وأوضح المحافظ، في بيان له اليوم الاثنين، أن غرف مجمع المدن الجامعية جرى تجهيزها وفقًا للمعايير الطبية المُقررة، وتزويدها بالفرق الطبية المؤهلة والمُدربة، وذلك بالتعاون بين جامعة الزقازيق ومديرية الشئون الصحية، مع الاستمرار في إجراء أعمال التطهير والتعقيم للمبنى والشوارع المحيطة به لتوفير أقصى درجات الحماية والسلامة للنزلاء من الوافدين.

وشدد المحافظ، على تقديم الدعم والتجهيزات اللازمة للمدينة الجامعية لاستقبال الوافدين من الخارج، وذلك بـ 500 ماسك "فيبيو ليزر" و500 جاون طبيب، و4000 كمامة، و10 آلاف و500 "ملاية" ولوازمها، و50 بدلة عزل، و400 ماسك أوكسجين، مُقدمة من مديريتي الشئون الصحية والتضامن الاجتماعي وجمعية "الهلال الأحمر".