إيلبر: تحطيم رقم مولر أسهل على ليفاندوفسكي من الفوز بدوري الأبطال

أعرب نجم كرة القدم البرازيلي السابق جيوفاني إيلبر عن اعتقاده بأن تحطيم الرقم القياسي للأسطورة جيرد مولر يبدو مهمة أكثر سهولة بالنسبة للمهاجم البولندي روبرت ليفاندوفسكي عن مهمة إحراز لقب دوري أبطال أوروبا.



ويرى إيلبر مهاجم بايرن ميونخ الألماني سابقا أن ليفاندوفسكي على الطريق الصحيح لتحطيم الرقم القياسي المسجل باسم الأسطورة مولر في عدد الأهداف التي يسجلها أي لاعب في موسم واحد بالدوري الألماني (بوندسليجا) وهو 40 هدفا.



ولدى سؤاله في مقابلة مع شبكة "سبوكس" الألمانية عن الأسهل من وجهة نظره بالنسبة لليفاندوفسكي من بين تحطيم رقم مولر والفوز بلقب دوري الأبطال الأوروبي ، قال إيلبر : "أعتقد أن الأسهل حاليا لروبرت هو تحطيم الرقم القياسي لمولر. ما زالت هناك عدة مباريات متبقية في البوندسليجا هذا الموسم ، وأعتقد أنه يستطيع تحطيم رقم مولر ؛ لأن ليفاندوفسكي يسجل في معظم المباريات. الفوز بدوري الأبطال الأوروبي مهمة أكثر صعوبة. بشكل مثالي ، يمكنه القيام بالمهمتين".



ويحظى بايرن بفرصة جيدة في مواصلة التقدم بدوري الأبطال حال استئناف المسابقة بعد فترة التوقف الحالية والتي بدأت في منتصف مارس الماضي بسبب أزمة تفشي الإصابات بفيروس "كورونا" المستجد.



وكان بايرن فاز 3 / صفر على تشيلسي الإنجليزي في عقر داره في ذهاب الدور الثاني (دور الستة عشر) لدوري الأبطال قبل توقف المسابقة بسبب وباء كورونا.



وكان مولر سجل 40 هدفا (رقم قياسي) في موسم 1971 / 1972 فيما يتصدر ليفاندوفسكي قائمة هدافي البوندسليجا في الموسم الحالي برصيد 26 هدفا وتتبقى أمام بايرن ثماني مباريات أخرى في المسابقة.



وهز ليفاندوفسكي /31 عاما/ الشباك أيضا أمس الأحد لدى استئناف فعاليات الموسم الحالي للبوندسليجا ليقود بايرن للفوز 2 / صفر على مضيفه يونيون برلين.



وقال إيلبر : "تركيزه مثير للإعجاب بالفعل. يعجبني أيضا هدوءه وشخصيته. إنه لاعب رائع".



وأوضح إيلبر : "روبرت قال لي إن والده يشاهد البوندسليجا بانتظام وقال له : تابع هذا اللاعب (جيوفاني إيلبر) عن كثب".



وأضاف : "قلت لروبرت : لست جيدا مثلي ، وإنما أفضل مني"