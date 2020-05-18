سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أعجبك الموضوع؟ سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

من المقرر أن تبدأ بولندا في فتح المطاعم والحانات والمقاهي وقاعات الطعام وصالونات تصفيف الشعر اليوم الاثنين، في تخفيف للقيود المفروضة لاحتواء تفشي فيروس كورونا.

وسوف يتعين على جميع المنشآت التي سوف تفتح أبوابها الالتزام بنظام النظافة والالتزام بالتباعد الاجتماعي.

وبدت صالونات تصفيف الشعر غير مزدحة، حيث قام الزبائن بتحديد موعد للقدوم لتجنب الانتظار، مع ذلك تلقت العديد من صالونات التصفيف طلبات تكفيها لمدة الأسبوعين المقبلين وأكثر.

وقال موظف بإحدى صالونات التصفيف لوكالة الأنباء الألمانية (د.ب.ا) " المواطنون يتوقون للغاية لزيارة مصففي الشعر".

وقد فتحت قاعات ممارسة الرياضية في الخارج أبوابها اليوم، حيث سوف يسمح بعدد محدود من الأشخاص بالدخول.

وسوف يتم تعزيز القيود المفروضة على أعداد من يمكنهم استخدام المنشآت الرياضية الخارجية أو استقلال وسائل النقل العامة.

وكانت بولندا قد زادت من أعداد من يمكنهم المشاركة في الفعاليات الدينية، كما ألغت الحجر الصحي الإجباري بحق من يعبرون الحدود من العاملين في المجال الطبي.

وتعتزم بولندا في المراحل المقبلة من تخفيف الإجراءات، السماح بإعادة فتح جزئي للمدارس.

وقال وزير الصحة لوكاش شوموفيسكي اليوم الاثنين إنه وفقا للبيانات المتعلقة بفيروس كورونا، ربما تدرس بولندا إلغاء الإلزام بارتداء الكمامات أثناء التواجد في الخارج، حيث من المحتمل أن يصدر القرار خلال الأسبوعين المقبلين.

وأضاف أنه ابتداء من الأول من يونيو المقبل، سوف يتم تحويل المستشفيات المخصصة لعلاج مرضى فيروس كورونا فقط إلى مستشفيات عامة مجددا.

وسجلت بولندا حتى الآن أكثر من 18 ألف حالة إصابة بفيروس كورونا وأكثر من 900 حالة وفاة.