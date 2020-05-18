إصابة 130 فردا بكورونا في نزل للاجئين بألمانيا

أصيب 130 فردا بفيروس كورونا المستجد في نزل للاجئين في غرب ألمانيا.

وقالت متحدثة باسم إدارة مدينة كورونا الألمانية، أن الفحوص أظهرت سلبية نتائج باقي نزلاء مركز الإيواء في بلدة سانت أوجوستين جنوب شرقي كولونيا، وعددهم 170 نزيلا.

وأضافت المتحدثة: "كما هو الحال في جميع مرافق الإيواء، يتم تطبيق أعلى معايير النظافة".

وذكرت المتحدثة أنه جرى الفصل بين المصابين والأصحاء، كما تم فصل الأماكن الخارجية بين الفئتين، موضحة أنه يتم تناول الوجبات حاليا داخل الغرف.

ولخفض عدد النزلاء وإفساح المزيد من المساحات في النزل، تم نقل الكثير من النزلاء الأصحاء إلى نزل آخر.

جدير بالذكر أن هذه ليست أول حالة يُرصد فيها انتشار سريع لفيروس كورونا المستجد داخل نزل للاجئين، حيث تبين انتشار الفيروس بشدة في نزلين بولاية شمال الراين-ويستفاليا بإصابات تبلغ 50 حالة في واحدة منهما و30 حالة في الأخرى.