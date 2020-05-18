 إصابة 130 فردا بكورونا في نزل للاجئين بألمانيا - بوابة الشروق
الإثنين 18 مايو 2020 1:13 م القاهرة القاهرة 24°
أعداد جريدة الشروق
أحدث الأخبار

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

هل تتوقع احتواء أزمة كورونا في المنطقة والعالم قريبا؟
النتـائـج تصويت

إصابة 130 فردا بكورونا في نزل للاجئين بألمانيا

د ب أ
نشر فى : الإثنين 18 مايو 2020 - 12:59 م | آخر تحديث : الإثنين 18 مايو 2020 - 12:59 م

أصيب 130 فردا بفيروس كورونا المستجد في نزل للاجئين في غرب ألمانيا.

وقالت متحدثة باسم إدارة مدينة كورونا الألمانية، أن الفحوص أظهرت سلبية نتائج باقي نزلاء مركز الإيواء في بلدة سانت أوجوستين جنوب شرقي كولونيا، وعددهم 170 نزيلا.

وأضافت المتحدثة: "كما هو الحال في جميع مرافق الإيواء، يتم تطبيق أعلى معايير النظافة".

وذكرت المتحدثة أنه جرى الفصل بين المصابين والأصحاء، كما تم فصل الأماكن الخارجية بين الفئتين، موضحة أنه يتم تناول الوجبات حاليا داخل الغرف.

ولخفض عدد النزلاء وإفساح المزيد من المساحات في النزل، تم نقل الكثير من النزلاء الأصحاء إلى نزل آخر.

جدير بالذكر أن هذه ليست أول حالة يُرصد فيها انتشار سريع لفيروس كورونا المستجد داخل نزل للاجئين، حيث تبين انتشار الفيروس بشدة في نزلين بولاية شمال الراين-ويستفاليا بإصابات تبلغ 50 حالة في واحدة منهما و30 حالة في الأخرى.

اخبار متعلقة


خدمة الشروق للرسائل القصيرة SMS.. اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك