إطلاق البرومو الأول للفصل الثاني من مسلسل «مملكة إبليس» باسم «نار الجنة»

أطلقت منصة «شاهد» الرقمية على حساباتها الرسمية بمواقع التواصل الاجتماعي مقطع تشويقي للفصل الثاني من المسلسل «مملكة إبليس» بعنوان «نار الجنّة»، وذلك استعدادًا لإطلاقه قريبًا على المنصة، وكشف المقطع عن شخصيات جديدة ستنضم في الفصل الثاني من المسلسل، من بينهم ناهد السباعي، وأحمد صيام، وشريف الدسوقي.

ويستكمل مسلسل «مملكة إبليس» في فصله الثاني ما سيحدث في حارة «حدّق» بعد مشهد مقتل كبار الحارة على يد «العجوز»، ليكشف عن صراعات جديدة بين شخصياته من بينها رجوعًا إلى شخصية «حّدق»، الذي سُميت الحارة على اسمه.

ويتكوّن المسلسل من فصلين، أولهما من 15 حلقة ويعرض حصريًا على منصة شاهد VIP، وتدور أحداثه حول «حارة الجنة»، والتي لا تخضع لقانون، بل لسلطة القوة، وتبدأ الصراعات بين جميع أهلها بعد مقتل كبيرهم «فتحي أبليس»، ليحاول كل منهم فرد ظهره وفرض نفسه فتوةً على الحارة، وخلال ذلك تنكشف أمامنا أسرارًا وخبايا عن ماضي أبليس، تغيّر موازين القوة، ويقوم ببطولته غادة عادل، صبري فواز، سلوى خطاب، رانيا يوسف، أحمد داوود، كريم قاسم، محمود الليثي، إيمان العاصي، خالد أنور، علاء حسني، أسماء جلال، محمد جمعة، نانسي صلاح، ومن تأليف محمد أمين راضي، وإخراج أحمد خالد موسى.