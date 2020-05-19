ضبط 185 مخالفة تموينية متنوعة خلال أسبوع بقنا

قال أشرف الداودي محافظ قنا، إن مديرية التموين والتجارة الداخلية بقنا شنت حملات تفتيشية بمراكز ومدن المحافظة خلال الأسبوع الماضى، أسفرت عن ضبط 185 مخالفة تموينية متنوعة يأتي ذلك في إطار جهود محافظة قنا لإحكام الرقابة على الأسواق والمخابز والتأكد من صلاحية السلع المعروضة ومتابعة مدى التزام التجار بالأسعار المتداولة .

وأوضح أحمد السيد وكيل وزارة التموين، أن الحملات التفتيشية نجحت خلال تلك الفترة في تحرير 103 محاضر لمخالفات عدم إعلان أسعار ، 17 مخالفة ذبح خارج المجازر الحكومية ، 16 مخالفة خبز غير مطابق للمواصفات ، 12 مخالفة عدم الاحتفاظ بفواتير ، 10 مخالفات عدم الالتزام بالتعليمات ، 9 مخالفات عدم الاعلان عن قائمة تشغيل ، 4 مخالفات تصرف في دقيق مخابز ، 3 مخالفات سلع مجهولة المصدر ، 3 مخالفات نقص وزن ، 3 مخالفات لتاجر تموين مغلق ، مخالفتين عدم وجود ميزان ، مخالفة واحدة مخبز مغلقة ، مخالفة واحدة بيع بأعلى من السعر المقرر ، مخالفة واحدة منشأة بدون ترخيص .

وأشار وكيل وزارة التموين إلى أن الحملات التموينية نجحت أيضا خلال النصف الأول من شهر مايو في مصادرة والتحفظ علي كميات من السلع مجهولة المصدر والغير صالحة للإستخدام شملت (184 كجم لحوم بلدية - 650 كجم سمنه نباتي- 16 عبوة ألبان وجبن- 4000 عبوة عصائر - 1680 عبوة مياه معدنية - طن و150 كجم أرز - 400 كجم سكر - 240 كجم زيت طعام - 3 طن و400 كجم دقيق - 70 طن ملح طعام - طن خامات بلاستيك - 40 قطعة مستلزمات طبية - 67 قطعة ملابس).