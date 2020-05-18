قال رئيس جبهة إنقاذ تونس، منذر قفراش، إن التصعيد ضد راشد الغنوشي، رئيس البرلمان التونسي ليس جديدًا، مشيرًا إلى أن تونس تعيش حراكًا منذ عام 2011 ضد جماعة الإخوان المسلمين، المتمثلة في حركة النهضة داخل تونس.

وأضاف في حوار عبر «سكايب»، لفضائية «إكسترا نيوز»، مساء الأحد، أن هناك اعتصام داخل البرلمان التونسي ضد؛ يطالب بمحاسبة الغنوشي وسحب الثقة من البرلمان، واعتصام آخر يُحضر له، والذي تم تسميته بـ«اعتصام الرحيل 2»، لافتًا إلى أن جبهة إنقاذ تونس ضمن عدة أحزاب وجبهات تُشجع هذا الاعتصام وتتبناه.

ووصف رئيس جبهة إنقاذ تونس «اعتصام الرحيل 2» بـ«الأهم، الذي سيغير وجه الخارطة السياسية في تونس»، موضحًا أن المطالب تسعى لحل البرلمان وحل الأحزاب ذات المرجعية الدينية، وعلى رأسها حزب النهضة الإخواني، فضلًا عن معاقبة قيادات حزب النهضة على جرائمهم، من نهب المال العام ودعم شبكات التكفير الإرهابي في سوريا وليبيا، وفقًا لتعبيره

جدير بالذكر أن كتلة الحزب الدستوري الحر التونسي، برئاسة عبير موسي، طالبت بسحب الثقة من رئيس البرلمان، راشد الغنوشي، واصفة إياه بأن خطر على الأمن القومي للبلاد.

وطالبت عريضة شعبية في تونس، الأحد، بالتحقيق في مصادر ثروة رئيس حركة النهضة الإخوانية راشد الغنوشي ومصادر تمويل الحركة.

وتجاوزت العريضة الشعبية المطالبة بالتحقيق في ثروة الغنوشي نحو 5 آلاف توقيع في مدة لا تتجاوز 24 ساعة.

