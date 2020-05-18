لبنان: ارتفاع الإصابات بفيروس كورونا إلى 931

ارتفع عدد الإصابات بفيروس "كورونا"، اليوم الاثنين، إلى 931 إصابة، بعد تسجيل 20 إصابة جديدة خلال 24 ساعة الماضية، واستقر عدد الوفيات عند 26.

وأعلنت وزارة الصحة العامة في تقريرها اليومي، حول مستجدات فيروس "كورونا" أنه تم خلال 24 ساعة المنصرمة تسجيل 20 إصابة جديدة بفيروس "كورونا " المستجد، كلها من المقيمين، ما يرفع عدد الإصابات إلى 931 إصابة منذ 21 فبراير الماضي.

وأضافت الوزارة أنه لم يتم تسجيل أية حالة وفاة جديدة خلال 24 ساعة المنصرمة ليستقر عدد الوفيات على 26 منذ 21 فيراير الماضي.

وبلغ عدد الحالات الحرجة 4 حالات، بحسب الموقع الرسمي لوزارة الإعلام المخصص لمتابعة أخبار فيروس "كورونا"، فيما بلغ عدد حالات الشفاء 251 .

وكان مجلس الوزراء قد أعلن في جلسة طارئة انعقدت في 15 مارس الماضي، التعبئة العامة لمواجهة انتشار فيروس كورونا، ومددت التعبئة العامة حتى 24 مايو الحالي.