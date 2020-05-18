أعلنت السلطات الصحية الروسية، اليوم الاثنين، تسجيل 91 حالة وفاة جديدة خلال الـ24 ساعة الماضية، لترتفع بذلك حصيلة وفيات فيروس كورونا في روسيا إلى 2722 حالة وفاة.

وتم تسجيل 8926 إصابة جديدة، ما يرفع إجمالي الإصابات إلى 290678 إصابة منذ بدء تفشي الوباء، وهذا العدد اليومي للإصابات هو الأقل منذ بداية الشهر.

وعزز تراجع معدلات الإصابة آمال المسؤولين في إعادة تشغيل الاقتصاد المتضرر.

ونقلت وسائل الإعلام الحكومية عن المسؤولة الصحية آنا بوبوفا: "نلاحظ حدوث استقرار في جميع أنحاء البلاد".

وأنهى الرئيس الروسي فلاديمير بوتين الأسبوع الماضي فترة توقف عن العمل في أنحاء البلاد، ما مكّن الشركات التي أغلقت أبوابها مؤقتا من إعادة فتحها.

وتعتزم شركة "أوتوفاز"، أكبر شركة لتصنيع السيارات في روسيا استناف الإنتاج الواسع اليوم الاثنين، وتستعد موسكو، وهي المدينة الأكثر تضررا بكورونا في البلاد، لرفع إجراءات الإغلاق ابتداء من الشهر المقبل.

وذكر مركز العمليات الروسي لمكافحة فيروس كورونا في بيان له اليوم أن عدد حالات الشفاء زاد بواقع 2722 خلال اليوم الماضي، ما رفع إجمالي المتعافين إلى 70209 أشخاص.