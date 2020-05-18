قال النجم عادل إمام، إن الجمهور هو الحكم على مسلسلات رمضان، مؤكدا أن مسلسل «فالنتينو» الذي يؤدي به دور البطولة رمضان الحالي مستواه جيد، وأن العودة إلى السينما الآن غير وارد الآن لما يعتريها من أزمات.

أضاف الزعيم، في مداخلة ببرنامج «التاسعة» الذي يقدمه الإعلامي وائل الإبراشي على قناة مصر الأولى: «فرحان أوي باحتفال الناس بعيد ميلادي، وبشكر جمهوري وبشكر الشعب.. والفن شيء جميل وعندنا اهتمام كبير بالفن والأدب من الموروثات اللي تدل على ثقافتنا زي الكاتب المصري الجالس القرفصاء شوف من كام سنة واحنا مهتمين بالفن، دا شيء جميل جدا.. والسينما بعافية شوية اليومين دول».

وأوضح أن الفن خطر على الجماعات الإرهابية، وعقيدتهم العنف، متذكرا واقعة أسيوط بتسعينيات القرن الماضي، التي عرض بها مسرحيته الأشهر «الواد سيد الشغال» رغم التحذيرات من تصاعد الإرهاب في ذلك الوقت.

وعن مسلسل فالنتينو الذي يعرض للزعيم رمضان الحالي: «نسأل الناس عن المسلسل هي الحكم الحقيقي، وأنا شايفه مسلسل كويس.. والرجوع للسينما دلوقتي صعب، لأن السينما بعافية دلوقتي شوية».

