البرلمان الماليزي ينعقد لفترة وحيزة لأول مرة منذ تولي حكومة جديدة مقاليد السلطة

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انعقد البرلمان الماليزي، اليوم الاثنين، لفترة وجيزة لأول مرة منذ أن تولى محيي الدين ياسين رئاسة الوزراء في مارس الماضي.

وبسبب جائحة كورونا، اقتصرت الجلسة على كلمة موجزة للملك عبد الله.

وأشاد الملك في كلمته بالعاملين في المجال الطبي، مؤكدا تقييمه السابق بأن محيي الدين يحظى بالأغلبية في البرلمان.

وجاءت هذه الجلسة للقضاء على محاولة استعادة السلطة من جانب رئيس وزراء ماليزيا السابق مهاتير محمد /94 عاما/، الذي عرض الأسبوع الماضي إجراء تصويت بحجب الثقة.

وقد أعقب استقالة مهاتير المفاجئة في 24 فبراير الماضي صراع على السلطة استمر أسبوعا، وخلال هذه الفترة دخل مهاتير في حلبة الصراع للعودة لقيادة الحكومة.

ولكن محيي الدين، الذي كان يشغل منصب وزير الداخلية في حكومة مهاتير، فاز بهذه المعركة، عقب أن وصفه عبد الله بأنه "من المرجح بصورة كبيرة" أن يحظى بدعم الأغلبية.

ورفض رئيس الوزراء السابق تصريحات عبد الله، وزعم أنه يحظى بدعم 114 عضوا بالبرلمان.

ويسمح دستور ماليزيا للملك، الذي يعد منصبه شرفيا بدرجة كبيرة، ترشيح أي رئيس وزراء من المرجح أن يحظى بدعم ما لايقل عن 112 نائبا.

وقال عبد الله اليوم الاثنين إنه "أدى مسؤوليته بصورة شفافة وعادلة" مضيفا أنه طلب من مهاتير عدم الاستقالة.

وتتهم المعارضة محيي الدين بتجنب الإجابة على الأسئلة بشأن طريقة التعامل مع وباء كورونا وإلغاء نتائج الانتخابات التشريعية لعام 2018.