إيطاليا تبدأ في التعايش مع كورونا وتسمح بفتح المطاعم والشواطئ

أعلنت إيطاليا السماح بفتح المطاعم والحانات والشواطئ بدءا من اليوم الإثنين، وذلك قبل أسابيع من الموعد الأصلي المخطط لفتحها.

وذكرت شبكة "يورو نيوز" أن تخفيف حالة الإغلاق الكامل التي تعيشها البلاد جاءت بعد تحذيرات رئيس الوزاراء جوزيبي كونتي من أن الحياة ستحتاج فيما بعد إلى التأقلم مع وجود فيروس كورونا المستجد حتى يتم اكتشاف لقاح له.

وقد قال كونتي "نواجه هذا الخطر، ونحتاج إلى تقبله، وإلا لن نتمكن أبدا من إعادة التشغيل".

يذكر أن إيطاليا واحدة من أكثر الدول تأثرا بالوباء في أوروبا، إذ بلغ أعداد الوفيات بها نحو 32 ألف حالة.