ميركل وماكرون يعتزمان طرح مبادرة مشتركة لمواجهة أزمة كورونا

تعتزم المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل والرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، طرح مبادرة مشتركة لمواجهة أزمة جائحة كورونا على المستوى الأوروبي.

وأعلن قصر الإيليزيه الرئاسي الفرنسي، اليوم الاثنين، في باريس أنه من المخطط عقد مؤتمر عبر الفيديو بين ميركل وماكرون في تمام الساعة الثالثة والنصف عصرا بالتوقيت المحلي، مضيفا أنه يُجرى أيضا الإعداد لبيان ألماني-فرنسي مشترك.

وذكر دبلوماسيون أن برلين وباريس تجريان مشاورات رفيعة المستوى منذ فترة حول خطط إنشاء صندوق أوروبي للتعافي الاقتصادي عقب أزمة كورونا.

ويرى الجانب الفرنسي أنه يتعين تأسيس صندوق أوروبي لإعادة الإعمار بقيمة تريليون يورو على الأقل، على أن يذهب جزء هذه الأموال كمنح للدول الأعضاء في الاتحاد، بينما يكون الجزء الآخر في صورة قروض، حسبما ذكر وزير المالية والاقتصاد الفرنسي برونو لو مير من قبل.

وأضافت المصادر الدبلوماسية أنه من المنتظر أن تطرح المفوضية الأوروبية مقترحها في هذا الإطار اليوم.

وذكر المكتب الرئاسي في باريس أن المبادرة الألمانية-الفرنسية الجديدة تشمل قطاعات الصحة والاقتصاد والبيئة والإنترنت والسياسة الاقتصادية.