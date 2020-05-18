اتهام استرالي باقتحام متحف والتقاط صور شخصية

وجهت السلطات الاسترالية اتهامات إلى رجل من سيدني قام باقتحام المتحف الأسترالي وسرق أحد الأعمال الفنية وقبعة كما التقط صورا شخصية "سيلفي" مع جمجمة ديناصور، حسبما ذكرت الشرطة اليوم الاثنين.

وقالت شرطة نيو ساوث ويلز في بيان إن الشاب البالغ من العمر 25 عاما أمضى 40 دقيقة يتجول في انحاء المتحف بعد اقتحامه في الساعة الواحدة من صباح يوم الأحد .

ويعتبر المتحف الأسترالي، في منطقة الأعمال المركزية في سيدني، أول متحف تأسس في البلاد وتم إنشاؤه قبل أكثر من 190 عامًا.

وقالت الشرطة إن كاميرات المراقبة في المتحف التقطت رجلًا يمشي عبر عدة طوابق، محاولًا الوصول إلى الغرف، والنظر في المخازن، والتقاط صور شخصية مع بعض المعروضات.

وفي مقطع فيديو، شوهد وهو يلتقط صورة ذاتية لرأسه داخل جمجمة ديناصور.

وقبل مغادرة المبنى، يعتقد ان الرجل سرق قطعة فنية وقبعة رعاة البقر من على حامل- يعتقد أنها مملوكة لأحد موظفي المتحف.

واعتقلت الشرطة المتهم مساء الأحد. ويواجه المشتبه به اتهامات باقتحام ودخول المتحف وتم رفض الافراج عنه بكفالة. وسيمثل أمام المحكمة اليوم الاثنين.

ويحتوي المتحف الأسترالي على عشرات الآلاف من القطع الفنية المعروضة ضمن مقتنياته، بما في ذلك 20 ألف قطعة تعود للسكان الأصليين. وهو مغلق حاليًا أمام الجمهور لتنفيذ أعمال تجديد واسعة النطاق حتى أغسطس.