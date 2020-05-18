الصين ترسل وفدا إلى إسرائيل للترتيب لإعادة جثمان سفيرها المتوفى

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أفادت وزارة الخارجية الإسرائيلية، اليوم الاثنين، بأن الصين سترسل وفدا إلى إسرائيل، وذلك بعد العثور على سفيرها في تل أبيب متوفيا في منزله يوم أمس الأحد.

وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية ليئور حيات، لوكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ)، :"إنهم سيرسلون وفدا للمساعدة في ترتيبات إعادة الجثمان إلى الصين".

ولم يؤكد المتحدث تقريرا لصحيفة هاآرتس الإسرائيلية أفاد بأن الوفد سيدرس ملابسات وفاة السفير، ولفت إلى أن بكين ليس لديها السلطة للتحقيق في إسرائيل.

وأعلنت خدمة الإسعاف الاسرائيلية أمس أن السفير "دو وي" -58 عاما- توفي من جراء الإصابة بسكتة قلبية.

وكان موظفو السفارة عثروا على السفير ميتا في سريره بمنزله في هرتسليا شمال تل أبيب.

وكان السفير وصل إلى إسرائيل في شباط/فبراير، بعدما عمل سفيرا لبلاده في أوكرانيا من 2016 حتى 2019.

ولم تكن زوجة السفير وابنه معه في إسرائيل.

وأعلن ميكي روزنفيلد المتحدث باسم الشرطة أن إسرائيل لا تنوي إجراء تحقيق في الوفاة التي بدت أنها وفاة طبيعية.