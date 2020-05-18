هشام يكن: هذا الثنائي سبب اعتزالي كرة القدم

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كشف هشام يكن، نجم الزمالك ومنتخبنا الوطني السابق، سبب اعتزاله كرة القدم مبكرا في الزمالك.

وقال هشام يكن في تصريحات تلفزيونية لقناة"أون تايم سبورت": "حسن شحاتة وطه بصري هم سبب اعتزالي كرة القدم لأنهم لأنها في الجهاز الفني للزمالك، وطريقة التعامل معي في اخر ايامي كانت غير مستحبة".

وأضاف: "الصراحة طريقة التعامل من الناحية الفنية، حيث كانوا يشاركوا اللاعبين الأفارقة بدلا مني وكنت أعلى بدنيا منهم".

وأكمل: "في بداية الموسم لعبت 11 مباراة متتالية وكنت أؤدي بشكل مميز، بعدها واجهنا المصري البورسعيدي واستقبلنا هدفاً وكانوا يريدوا أن يحملوني مسؤولية الهدف، وكان يلعب بجواري أشرف قاسم".

وتابع: "وبعدها فوجئت بطريقة التعامل معي وكنت قائد الفريق وتم تجاهلي تماماً ويوجهوا الحديث لاسماعيل يوسف، قلت لهم اني مازلت في الملعب ومتواجد وانا قائد الفريق".

وأتم: "ظنوا اني أسرب اخبار الفريق للصحافة ولكني أكدت لهم اني بعيد تماما عن هذه الأمور لاني لم ابيع النادي، وقررت الاعتزال بعدها".