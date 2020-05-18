محافظ شمال سيناء يزور مصابين حادث العجالين بمستشفى العريش

زار محمد عبد الفضيل شوشة محافظ شمال سيناء، اليوم، مصابي حادث العجالين بالشيخ زويد، أثناء تلقيهم العلاج في مستشفى العريش العام، حيث اطمئن عليهم وقدم لهم الهدايا الرمزية.

وأصدر المحافظ توجيهاته بتقديم العلاج اللازم وتوفير الرعاية الطبية اللازمة لهم، مشيدًا بالحالة المعنوية المرتفعة للمصابين وأهالي المنطقة برغم مصابهم وألمهم الشديد.

وقدم المحافظ تعازيه إلى أسر الشهداء، متمنيًا الشفاء العاجل للمصابين، مؤكدًا استعداد المحافظة لتقديم الرعاية الطبية للمصابين في أكبر مستشفيات القاهرة، وتحمل أي نفقات لتركيب أجهزة تعويضية في حالة الاحتياج إليها.

ووجه المحافظ مديرية التضامن الاجتماعي بصرف التعويضات المناسبة لأسر الشهداء والمصابين.

بدوره قال الدكتور طارق شوكة، مدير عام مديرية الصحة بشمال سيناء، إن حادث العجالين أسفر عن استشهاد 3 مواطنين، وإصابة 8 مواطنين آخرين، حيث تم نقل الجثث والمصابين إلى مستشفى العريش العام.

حضر الزيارة كلا من الدكتور طارق محمد شوكة مدير عام مديرية الشئون الصحية بشمال سيناء، والدكتور أحمد منصور مدير مستشفى العريش العام، وإيهاب بكير سكرتير مجلس مدينة الشيخ زويد.