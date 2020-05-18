لجان مشتركة من 4 جهات للتفتيش على جاهزية الفنادق لاستقبال السياحة الداخلية

تواصل لجان الفحص المشتركة من ممثلي وزارتي السياحة والآثار، والصحة، وغرفة المنشآت الفندقية، والمحافظات السياحية، القيام بأعمال التفتيش على الفنادق الموجودة بالمدن السياحية (البحر الأحمر، وجنوب سيناء، والأقصر، وأسوان)؛ للتأكد من جاهزيتها لاستقبال الزائرين المصريين.

وتقوم هذه اللجان بالتأكد من مدى التزام الفنادق بتطبيق ضوابط السلامة الصحية التي اعتمدها مجلس الوزراء وفقا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، مما يمكن حصولها على شهادة السلامة الصحية المعتمدة لاستقبال النزلاء المصريين بنسبة إشغال 25% من الطاقة الاستيعابية لها.

من جانبها، حذرت غرفة شركات السياحة، أعضاءها، من التعامل مع فنادق من غير الحاصلة على شهادة الاعتماد الصحي "Hygiene Safety" التي تصدرها وزارة السياحة والآثار.

وقالت الغرفة، في منشور تم تعميمه على شركات السياحة، إنه في إطار قرار وزارة السياحة والآثار بإمكانية عودة الفنادق للعمل في مجال السياحة الداخلية بنسبة 25% من طاقتها وفق اشتراطات وضوابط صحية مشددة حماية من فيروس كورونا، فإن الغرفة قررت حظر التعامل مع الفنادق غير الحاصلة على شهادة التشغيل حرصا على مصلحة الشركات السياحية وحماية تعاقداتها، وعلى مصلحة المواطنين الحاجزين لدى الشركات في الوقت نفسه.

ونوهت الغرفة بأنه في حال إعلان الشركة عن برامج سياحية مع فندق أو منتجع لم ينته بعد من الاشتراطات المطلوبة للحصول على الشهادة، فيجب أن تتعهد الشركة برد كامل مستحقات العميل فورا، مع إضافة ما يفيد ذلك في إيصال سداد الحجز الخاص بالشركة والذي يستلمه العميل عند السداد.