الرئيس التركي يعلن حظر التجول خلال عيد الفطر

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أعلن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، فرض حظر تجول في جميع ولايات البلاد، اعتبارا من السبت ولمدة 4 أيام خلال عيد الفطر.

جاء ذلك في كلمة للشعب عقب ترؤسه اجتماع الحكومة الذي عقد عبر تقنية الفيديو كونفرانس،بحسب وكالة الأناضول للأنباء التركية.

وقال أردوغان: "سيتم فرض حظر تجول في كافة ولايتنا الـ 81 اعتبارا من يوم الوقفة (السبت) وحتى آخر آيام العيد (الثلاثاء)".

وأشار إلى إعفاء المسنين 65 عاما وما فوق من حظر التجول لمدة 6 ساعات أول أيام العيد (الأحد).

وأعلن أردوغان تمديد حظر الدخول والخروج من وإلى 15 ولاية تركية لمدة 15 يوما.

كما أعلن الرئيس أردوغان افتتاح المساجد للعبادة مجددا اعتبارا من 29 آيار/مايو.

وأشار إلى أن صلوات الجماعة ستعود للمساجد ضمن ضوابط معينة.

من ناحية أخرى ذكر الرئيس أردوغان أن السنة الدراسية الجديدة ستنطلق في سبتمبر المقبل.

وأضاف: "في حال حدوث تطورات سلبية في سياق الوباء، قد نضطر لاتخاذ تدابير أكثر صرامة".

وتابع: "لا يمكننا إيقاف حياتنا اليومية وإغلاق حدودنا لسنوات والانتظار حتى انتهاء كورونا بالكامل".

وأضاف: "سنواصل خطة إعادة الحياة الطبيعية وفق تطورات كورونا".

ولفت الرئيس إلى أنه "لا يمكن القضاء نهائيا على تهديد وباء كورونا إلا عبر حل المشكلة عالميا".

وذكر: "في المرحلة الجديدة سنبني تركيا الكبيرة والقوية".

وحسب بيانات حديثة نشرتها وزارة الصحة التركية مساء اليوم الاثنين، بلغت حصيلة الوفيات 4171 والإصابات 150 ألفًا و593،