أصحاب الفنادق: عودة السياحة الداخلية خطوة لتحريك القطاع

أبوعلى: التشغيل بنسبة 25% لا يحقق أرباحا ولكنه يوقف نزيف الخسارة

عاصم: التشغيل التجريبى يساعد الفنادق فى تغطية جزء من مصروفاتها





اعتبر أصحاب الفنادق، موافقة الحكومة على عودة السياحة الداخلية بضوابط، بداية لتحريك المياه الراكدة فى قطاع السياحة فى الوقت الذى يعانى من توقف كامل، منذ تعليق رحلات مصر للطيران فى شهر مارس الماضى، مع تفشى فيروس كورونا حول العالم.

وعلى الرغم من النسبة الضئيلة التى سمح بها مجلس الوزراء لتشغيل الفنادق، والتى تصل إلى 25% فقط، إلا أن العاملين فى القطاع، أشاروا إلى أن مجرد التشغيل، حتى وإن كان بدون تحقيق أرباح أفضل من التوقف.

يقول كامل أبوعلى، رئيس مجموعة بيك الباتروس، إن التشغيل بنسبة 25% غير مجدٍ لتحقيق أى ربح لصاحب الفندق، ولكنه أفضل من الخسارة التى يتكبدها الفندق مع الإغلاق الكامل، «مع هذه النسبة المتواضعة سيتم تشغيل نسبة من العمالة».

وأشار أبوعلى، إلى أن العالم كله يتجه لعودة النشاط الاقتصادى، مع وجود تحسن نسبى فى انخفاض معدلات الإصابة بالفيروس، مضيفا أن ما يحدث الآن فى العالم أفضل مما كانت عليه الأوضاع فى الشهر الماضى.

وتأتى الضوابط التى أعلنها مجلس الوزراء فى الوقت الذى استبعد خالد العنانى، وزير السياحة والاثار، فى تصريحات سابقة، أن تعود السياحة الخارجية إلى مصر قريبا، فى ظل توقف السياحة على مستوى العالم، مشيرا إلى أن المستثمرين يسعون لإعادة العمل فقط فى القطاع السياحى بعيدا عن التربح، وإنما لتيسير حركة السياحة وعودتها مرة أخرى لطبيعتها حرصا على المصلحة العامة.

وأشار إلى أن هناك بعض الدول الأجنبية استفسرت من مصر عن إمكانية استقبال السياح يونيو المقبل، مضيفا أن الدولة ستنظر فى عودة السياحة الخارجية طبقا لمعطيات الظروف داخل مصر وتحديد الوقت المناسب للرجوع.

وحسب اشتراطات مجلس الوزراء فإنه لن يتم استقبال أى سائح دون شهادة تثبت أنه غير مصاب بفيروس كورونا وأن يكون أقل من 48 سنة، مشيرا إلى أنه سيتم تعقيم كل الطائرات مع التزام أطقم العمل باتخاذ جميع الإجراءات الاحترازية، على أن تكون نسب الإشغال 25% حتى نهاية شهر مايو الجارى، ترتفع إلى 50% بدءا من يونيو.

وجاءت الاشتراطات التى تم وضعها لنسب الإشغال، بناءً على تعليمات وإرشادات منظمة الصحة العالمية، وسيكون على الفنادق التى ترغب فى استئناف العمل أن تلتزم بتلك الاشتراطات الصحية، ومن أهمها تشغيل نصف العمالة فقط، وعدم السماح للموظفين بأى إجازات لمدة 60 يومًا، كما أن ارتداء الكمامات والجوانتيات سيكون شرطا أساسيا للعمل، مع وضع اشتراطات لتطهير وتنظيف الغرف فى الفنادق، وفى حالة المخالفة سيتم سحب تصريح مسئولى المنشأة وإغلاقها، كما ستتعهد المنشأة الفندقية كتابيا بالالتزام بالمعايير الصحية.

ومن غير المتوقع حسب تصريحات وزير السياحة أن تؤثر تلك الإجراءات على ارتفاع الأسعار.

ويتعرض القطاع لأزمة كبيرة هى الأعنف فى تاريخه ستعصف بحركة الايرادات المتوقعة هذا العام، وذلك بعد تسجيل إيرادات هى الأعلى فى تاريخ قطاع السياحة خلال العام الماضى 2019، لتتجاوز 13.03 مليار دولار، بما يفوق معدلاتها فى 2010.

وأدت الأزمة الراهنة إلى تعديل توقعات إيرادات السياحة، حيث كانت وزارة التخطيط تتوقع أن تصل فى العام المالى الحالى، إلى 16 مليار دولار، وتم تعديل هذا الرقم إلى 11 مليار دولار، وهو ما يعنى أن الإيرادات تراجعت أكثر من 30% عن توقعات الحكومة.

ويستبعد أحمد يوسف، رئيس هيئة تنشيط السياحة، أن تعلن الدولة عن أى مبادرات لتنشيط السياحة فى الوقت الراهن، مشيرا إلى أنه قبل الحديث عن أى مبادرات يجب التأكد من أن الفنادق جاهزة لاستقبال المواطنين بأفضل الإجراءات التعقيمية، قائلا إن مبادرة «مصر فى قلوبنا» التى أطلقتها الدولة فى 2014، جاءت بدافع زيادة التدفقات السياحية المنخفضة إلى مصر لكن المشكلة التى تواجهها السياحة الآن هى كيف ستعود الحياة، «حتى تكون هناك مبادرة لتنشيط السياحة الداخلية يجب أن نعرف ما هى القواعد التنظيمية التى سنعمل عليها».

ويرى يوسف أن بداية تشغيل الفنادق بنسبة 25%، أفضل من التوقف التام، وتعتبر خطوة لاستعادة التشغيل، وأفضل من أن يحدث تشغيل للفنادق بنسبة 100% بصورة مفاجئة، وعندها لن يستطيع الفندق تطبيق كل الاجراءات التعقيمية، لكن نسبة الـ25%، ستمكن أصحاب الفنادق من تدريب العمالة.

ويؤكد وحيد عاصم، نائب رئيس اتحاد الغرف السياحية أن التشغيل التجريبى سيمكن الفنادق من تغطية جزء من مصروفاتها، لأن أغلب الفنادق والمنتجعات مطالبة بسداد قروض والتزامات مالية، مشيرا إلى أن وجود مبادرات لتنشيط السياحة لن يجدى فى الوقت الراهن.

ويرى هشام الشاعر، عضو مجلس إدارة غرفة الفنادق أن السماح بتشغيل الفنادق مجرد بداية لتنشيط الحركة السياحية، قائلا «المهم أن تكون هناك بداية.. تحقيق الفنادق مكسب ليس هدفا الآن، فمجرد التشغيل سيجعل الفندق مستعد لعودة السياحة الخارجية».

خفض أسعار الطيران

ويضيف مسئول غرفة الفنادق أنه من الأفضل أن تكون هناك مبادرات لتشجيع السياحة الداخلية، ويفضل أن تتضمن تخفيض أسعار تذاكر الطيران لتسهيل حركة المواطنين خاصة أن الأسعار الحالية للطيران الداخلى غير مشجعة على قرار السفر لأى مدينة سياحية.

ويتفق مع هذا المطلب كامل أبوعلى، مؤكدا أن خفض أسعار الطيران الداخلى سيشجع على زيادة الحركة الوافدة إلى المدن السياحية.