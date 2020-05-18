عدد سكان نيوزيلندا يبلغ 5 ملايين نسمة

أعلنت هيئة رسمية لجمع البيانات في نيوزيلندا اليوم الاثنين أن عدد سكان البلاد بلغ 5 ملايين في مارس الماضي.

وقالت بروك تييرز كبيرة مديري تعداد السكان في نيوزيلندا، في بيان صحفي أن ذلك كان "حدثًا مهمًا" للبلاد.

وذكرت تييرز "إن هذا أيضا يعتبر أسرع مليون في تاريخنا، حيث استغرقنا 17 عاما بعد أن وصل تعداد البلاد إلى 4 ملايين في عام 2003".

وأضافت ان تاريخا محددا لهذا الحدث البارز سيكون متاحا بعد تنقيح التقديرات السكانية في وقت لاحق من العام الجاري.

وقالت تييرز إن معدل زيادة تعداد سكان نيوزيلندا نما بنسبة 8ر1 بالمئة سنويًا منذ عام 2013، مدفوعًا بصافي الهجرة.

وقالت "إن جائحة كوفيد-19 العالمية تسببت في أنماط سفر وهجرة دولية غير عادية خلال الأشهر الأخيرة".

وبلغ عدد سكان نيوزيلندا المليون نسمة في عام 1908 و2 مليون نسمة في عام 1952 و 3 مليون في عام 1973.

وتقدر نيوزيلندا أن يصل عدد سكانها إلى 6 مليون نسمة في أربعينيات القرن الحالي.