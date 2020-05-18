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أظهر تقرير حكومي اليوم الاثنين، أن الاقتصاد الياباني انكمش بنسبة 4ر3% في الربع الأول من العام المالي الحالي حيث عصفت أزمة فيروس كورونا بثالث أكبر اقتصاد في العالم.