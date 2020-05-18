أظهر تقرير حكومي اليوم الاثنين، أن الاقتصاد الياباني انكمش بنسبة 4ر3% في الربع الأول من العام المالي الحالي حيث عصفت أزمة فيروس كورونا بثالث أكبر اقتصاد في العالم.