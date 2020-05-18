الداخلية تواصل إزالة التعديات الواقعة على أملاك الدولة والأراضي الزراعية

سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أعجبك الموضوع؟ سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

واصلت أجهزة وزارة الداخلية بمعاونة الأجهزة الإدارية بمختلف المحافظات تنفيذ قرارات الإزالة على جميع التعديات الواقعة على الرقعة الزراعية وأملاك الدولة ومنافع الري والصرف ومجرى نهر النيل والتصدي لمحاولات البعض لاستغلال فترات حظر تحرك المواطنين لارتكاب تلك المخالفات.

وشنت أجهزة الوزارة حملات مكبرة لتنفيذ قرارات إزالة تلك التعديات، التي أسفرت جهودها خلال 24 ساعة عن تنفيذ عدة حملات بالمحافظات.

وفي أسيوط تم إزالة تعديات على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة بدائرة مركز شرطة صدفا.

وفي الإسماعيلية تم إزالة تعديات على الأراضى الزراعية وأملاك الدولة بدائرة مركز شرطة أبوصوير.

وفي القليوبية تم إزالة تعديات على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة بدائرة مركز شرطة الخانكة.

وفي بني سويف تم إزالة تعديات على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة بدائرة مركز شرطة ناصر.

ويأتي ذلك تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية بعدم التهاون والتصدي بحسم لحالات الاستيلاء والتعدي، والبناء على أراضي أملاك الدولة والعمل على سرعة استردادها تعزيزًا لمبدأ سيادة القانون.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال كل واقعة وإحالتها للجهات المختصة.