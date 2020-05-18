قال الدكتور خالد عبد الغفار، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، إن الرئيس السيسي وجه بدعم التجارب الإكلينيكية لمواجهة فيروس كورونا، لما يحمله من ثقة في العلماء والباحثين المصريين، موضحا أن مصر شاركت بـ37 بحثا في مواجهة فيروس كورونا المستجد.

أضاف عبدالغفار، في مداخلة ببرنامج «القاهرة الآن» الذي تقدمه الإعلامية لميس الحديدي على قناة «الحدث»: « وقدرنا من خلال المراكز البحثية والجامعات المصرية إننا مثلا كدولة عملنا 37 مشروع بحثي في الأبحاث السريرية في مجال كورونا على مستوى القارة، يعني مصر وحدها 37 بحث وقارة إفريقيا كلها 51 إحنا منهم 37 بحث، إسرائيل 16 بحث».

تابع: «الحقيقة منذ بداية الأزمة والرئيس أكد أنه عنده ثقة كبيرة في العلماء والباحثين المصريين في التعامل مع أزمة كورونا، وإحنا كوزارة شكلنا لجنة متخصصة في علوم الفيروسات ومتخصصة في الأبحاث العلمية من أول الأزمة».

وأشار وزير التعليم العالي والبحث العلمي إلى وجود حراك كبير جدا في مجال الأبحاث في هذا المجال والرئيس اطلع على نتائج بعض هذه الأبحاث وعلى أبرزها وما إذا كانت هناك حاجة للدعم بأي شكل من الأشكال.

وكان الرئيس عبد الفتاح السيسي التقى الدكتور خالد عبدالغفار، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، في حضور الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، لبحث امتحانات الجامعات وإجراءات إتمامها وسبل تطوير البحث العلمي والدراسة الجامعية.