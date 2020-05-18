جوتيريش: كورونا تفشى في العالم لأن الدول أخفقت في محاربته معا

قال الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش، إن فيروس كورونا استطاع التفشي في جميع أنحاء العالم لأن الدول أخفقت في محاربته معا.

وقال جوتيريش في مستهل الاجتماع السنوي للدول الأعضاء في منظمة الصحة العالمية: "لقد رأينا بعض التضامن، ولكن القليل من الوحدة، في استجابتنا لكورونا".

وأشار إلى أنه نظرا لأن العديد من البلدان قد تجاهلت توصيات منظمة الصحة العالمية، "انتشر الفيروس في جميع أنحاء العالم وينتقل الآن إلى الجنوب العالمي، حيث قد يكون تأثيره أكثر تدميرا".

وفي رسالة فيديو من نيويورك، دعا جوتيريش البلدان إلى زيادة تمويلها لمنظمة الصحة العالمية، حتى تتمكن وكالة الصحة التابعة للأمم المتحدة من دعم البلدان النامية.