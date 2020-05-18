ماليزيا تلزم بتسجيل اسم ورقم الهاتف قبل دخول المحلات التجارية لاقتفاء أثر مصابي كورونا

أعلن وزير الشؤون الأمنية الماليزي إسماعيل صبري يعقوب أن بلاده في إطار جهدها لحصر انتشار فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) وتسهيلاً لاقتفاء الآثار المترتبة على تفشيه، ألزمت كل من يريد دخول المحلات التجارية من الهايبرماركت والبقالات والصيدليات، بتسجيل أسمائهم الحقيقية وأرقام الهواتف المحمولة الصحيحة فقط.

وحذّر الوزير - في المؤتمر الصحفي اليومي الذي عقده في بوتراجايا اليوم الاثنين، وأوردته وكالة الأنباء الوطنية الماليزية (برناما) - زائري المحلات التجارية من عدم تسجيل تفاصيل مزيفة، مما قد يستحيل الاتصال بهم في حال ظهور حالة إيجابية في نفس المحل، مضيفا أنه لا داعي تسجيل أكثر من تلك التفاصيل المطلوبة خوفاً من إساءة استعمالها لطرف غير مسؤول.

وبلغ عدد حالات الإصابة بالكوفيد-19 في ماليزيا حتى أمس 6 آلاف و894 حالة بما فيها 113 وفاة. فيما وصل عدد المتعافين 5 آلاف و571 شخصاً أو ما يعادل نحو 80.80 بالمئة من إجمالي الإصابات.