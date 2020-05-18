إيران تجدد التأكيد على عزمها الرد على أي تصرف أمريكي ضد ناقلاتها النفطية

جددت الخارجية الإيرانية، اليوم الاثنين، التأكيد على عزمها الرد على أي تصرف أمريكي ضد ناقلاتها النفطية.

ونقلت وكالة أنباء الجمهورية الإسلامية الإيرانية "إرنا" عن المتحدث باسم الخارجية عباس موسوي وصفه التهديدات الأمريكية بهذا الشأن "بالوقحة"، وقال إن "أي إجراء أمريكي ضد الملاحة القانونية لسفننا سيقابل برد حاسم، وستتحمل أمريكا تداعياته".

وأضاف أن "کراهية أمريكا لدولة معينة لا تبرر لها عرقلة التبادل القانوني مع هذه الدولة".

وعبرت خمس ناقلات قادمة من إيران قبل أيام قليلة البحر المتوسط، متوجهة إلى وجهة غير معلومة، إلا أن الأنباء تواترات عن أنها في طريقها إلى فنزويلا.

وكانت مصادر أمريكية حذرت من أن الولايات المتحدة تدرس اتخاذ إجراءات ضد شحنات الوقود الإيرانية.