إطلاق قافلة الخير لـ8 محافظات في الصعيد

أطلقت نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي قافلة الخير إلى ٨ محافظات في الصعيد بمشاركة أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة والدكتور علي جمعة رئيس مجلس أمناء مؤسسة الخير عبر الفيديو كفونفراس، وتعد هذه القافلة ثالث قافلة تطلقها وزارة التضامن الاجتماعي بالشراكة مع مؤسسة مصر الخير.

وقالت نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي، إن القافلة تحركت نحو ٨ محافظات هي "المنيا - أسيوط - سوهاج - قنا - الأقصر - أسوان - الوادي الجديد - البحر الأحمر"، وتضم ١٢٥٠ طن من المواد الغذائية، وتستهدف أكثر من 2 مليون وجبة، مضيفة أنه من المقرر أن يتم توزيع 125 ألف كرتونة مواد غذائيه لصالح الأسر الأكثر استحقاقا.

وأشارت قباج إلى أن القوافل ستستمر لما بعد رمضان لنواجه تداعيات أزمة فيروس كورونا، مشيرة إلي أن هناك تنسيق دائم بين الوزارات ومع المحافظات وتضم المجتمع المدني ليس في مجابهة فيروس كورونا فقط، ولكن هناك تعاون من قبل الأزمة في أزمة السيول وكذلك في رحلة التنمية.

ولفتت القباج إلى أن هذه القوافل تعمل على الصحة والتغذية الخاصة بالأطفال والأمهات والأسر الفقيرة وتقدم المواد الغذائيه اللازمة، موضحة أن تلك القافلة هي الثامنة التي تطلقها الوزارة بالتعاون مع المجتمع المدني، حيث تعمل الوزارة مع ٢٠ جمعية ومؤسسة،

وأضافت القباج أن الوزارة تسعى لمد مظلة الحماية الاجتماعية لتشمل جميع الأسر الأكثر فقرا، مشيرة إلى أن الوزارة تستهدف الأسر الأكثر فقرا والأولى بالرعاية وهو ما أوصت به القيادة السياسية، مشيرة إلى أن الوزارة لا تعمل فقط على تقديم المساعدات ولكن تعمل على التمكين الاقتصادي وفي الفترة المقبلة سيكون هناك تعاون لدعم العمل من المنازل.

وقالت إنه سيتم التعاون مع وزراتي الزراعة والبيئة لإطلاق مشروعات كثيرة لتشجيع الناس علي العمل ليكون المجتمع انتاجي وجزء كبير منها سيكون مشروعات غذائية وزراعية لتحقيق الحماية الاجتماعية للأسر.

ومن جهته، قال أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، إن قوافل الخير تأتي ضمن سلسلة كبيرة قامت بها الدولة المصرية لدعم الفئات المستحقة والأولي بالرعاية ظل أزمة كورونا وشهر رمضان، مشيرا إلي أن هناك توجيه رئاسي للحكومة بالتعاون مع المجتمع المدني ودعمها.

وأوضح أن هناك تعاون كبير مع وزارة التضامن الاجتماعي في العديد من المجالات في لدعم الشباب ودعم الفئات المنتجة في مراكز الشباب وكذلك ذوي الاحتياجات الخاصة وأطفال الشوارع.

وفي سياق متصل، بدأت وزارة التضامن الاجتماعى، اليوم، فى صرف مساعدات المستفيدين من برنامج «تكافل» لـ٢ مليون أسرة، بقيمة إجمالية ٩٢٠ مليون جنيه، من خلال ٤٠٠٠‬ مكتب بريد على مستوى الجمهورية، كما يستمر الصرف خلال هذه الفترة لمستفيدى برنامج «كرامة» الذين لم يقوموا بصرف مستحقاتهم.

واعتمدت وزيرة التضامن خطة لصرف مساعدات برنامج تكافل وكرامه لشهر مايو؛ لمراعاة الإجراءات الاحترازية لمنع الزحام والتكدسات، حيث يبلغ عدد مستفيدى «كرامة» نحو مليون و١٦٦ ألف مستفيد، بإجمالى قيمة نحو ٥٢٤ مليون جنيه.

وكانت القباج، شكلت غرفة عمليات مشتركة مع هيئة البريد المصرى؛ لمتابعة عملية صرف المساعدات ببرنامج تكافل وكرامة.

وأكدت الوزيرة، أن غرفة العمليات ستتواصل على مدى الساعة مع جميع المحافظات ومكاتب البريد، بالتنسيق مع المحافظين ومديرى مديريات التضامن الاجتماعى؛ لمتابعة سير عملية الصرف، والتدخل فى حالة حدوث أى تكدس أو تزاحم.