أحمد موسى يطالب بالتحليل لمخالطي محافظ الدقهلية

قال الإعلامي أحمد موسى إن هناك مخالطين كثر لمحافظ الدقهلية الدكتور أيمن مختار ولابد من اغلاق ديوان المحافظة اليوم وعمل تطهير وعمل مسحة لكل القريبين منه وهم يتجاوزن 100 فرد.



وأضاف موسى خلال تقديمه برنامج على مسئوليتي المذاع على قناة صدى البلد ، محافظ الدقهلية أصيب اليوم بفيروس كورونا ونتمنى له الشفاء العاجل وتم اخذ مسحة من المحافظ وثبت إصابته بفيروس كورونا وجاري عمل تحاليل أخرى.



وطالب موسى كل المخالطين للمحافظ باتباع العزل الشخصي على أن يتم أخذ مسحة من أسرته وكل المخالطين مشيرا إلى أن سيتم نقل المحافظ إلى احد مستشفيات العزل وأنه سيتجاوز هذه الأزمة لاستكمال مسيرته.





