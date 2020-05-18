بوتين يطلب من مسلمي روسيا الاحتفال بعيد الفطر في المنازل بسبب كورونا

طلب الرئيس الروسي فلاديمير بوتين من مسلمي بلاده الاستماع إلى نصائح رجال الدين والاحتفال بعيد الفطر في المنازل والامتناع عن التجمعات الكبيرة في ظل جائحة "كورونا".

وقال بوتين - خلال اجتماع عبر الفيديو مع قيادات وممثلي المجتمع المدني في جمهورية داغستان بشمال القوقاز، اليوم الاثنين - : "أعلم أهمية عيد الفطر بالنسبة للناس في جمهورية داغستان، وأعلم أن رجال الدين يدعون المسلمين إلى الاحتفال في بيوتهم والامتناع عن صلاة الجماعة وعادة اللقاء الجماعي مع الأصدقاء".

وأضاف الرئيس الروسي : "أعول على الاستماع لنصائح رجال الدين والاحتفال بالعيد في المنازل على خلفية جائحة كورونا"، معربًا عن قلقه من الوضع الطبي في داغستان بسبب تفشي الوباء، حيث بلغ عدد الوفيات في صفوف الأطباء حوالي 40 طبيبًا.