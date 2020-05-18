فوضى في برلمان هونج كونج أثناء انتخاب رئيس لجنة مجلس النواب

سادت الفوضى في برلمان هونج كونج أثناء الانتخابات الخاصة بمنصب رئيسي، اليوم الاثنين، حيث قام حراس الأمن بحمل نواب معروفين بتأييدهم للديمقراطية للخارج.

وقد جرى انتخاب المرشح الموالي للنظام ستاري لي لترأس لجنة مجلس النواب، المتوقفة عن العمل منذ عدة أشهر، وذلك وسط مشاهد فوضية بين المعسكرات السياسية المتصارعة.

وخلال الجلسة، أحاط حراس الأمن بالنائب المؤيد للنظام تشان كين بور، المكلف بإدارة الانتخابات، وذلك بعدما صاح عدد من النواب المطالبين بالديمقراطية ورفعوا لافتات مكتوب عليها "إساءة استخدام السلطة" و"الحزب الشيوعي الصيني يعرقل المجلس التشريعي في هونج كونج".

وخلال المناوشات، قامت قوات الأمن بحمل عدد من النواب المطالبين بالديمقراطية إلى خارج القاعة، ومن بينهم السياسي والناشط تشو هوي ديك والنائب تيد هوي، الذي قال لوكالة الأنباء الألمانية "د.ب.أ" إنه أصيب في الاشتباكات.

وتم إجراء الانتخابات بعدما استخدم رئيس المجلس التشريعي اندرو ليونج صلاحياته لطرد دنيس كوك، عضو الحزب المدني، متهما النائب المطالب بالديمقراطية بالقيام بنشاط ثوري.

ويُذكر أن المظاهرات المناهضة للحكومة عادت مجددا في شوارع هونج كونج هذا الشهر، عقب أن توقفت بصورة كبيرة في ظل تفشي فيروس كورونا.

وكانت المظاهرات قد اندلعت في يونيو 2019، عندما تم طرح مسودة قانون، من شأنها تمكين حكومة هونج كونج من إرسال المطلوبين جنائيا للمثول أمام المحاكم في البر الرئيسي الصيني.