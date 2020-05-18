محافظ الغربية يبحث مع وزيرة البيئة الموقف الحالي لمصانع التدوير بدفرة وطنطا

بحث الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية، مع وزيرة البيئة الدكتورة ياسمين فؤاد، اليوم الاثنين، الموقف الحالي لمصانع التدوير بدفرة وطنطا، والمحلة الكبرى وذلك في حضور الدكتور أحمد عطا نائب المحافظ.

وقال المحافظ إن اللقاء، الذي عُقد من خلال تقنية الفيديو كونفرانس، يأتي لمناقشة وضع مصانع التدوير بالمحافظة وذلك في إطار اتفاقيات التعاون المبرمة بين الحكومة المصرية والاتحاد الأوروبي، وهيئة المعونة السويسرية، وهيئة المعونة الألمانية، وبنك التعمير الألماني.

من جانبه، أكد الدكتور أحمد عطا نائب المحافظ، حرص المحافظة على الارتقاء بمنظومة القمامة، من خلال رفع كفاءة منظومة النظافة العامة ومصانع التدوير بالتعاون مع وزارات الانتاج الحربي والتنمية المحلية والبيئة.