ررومينيجه: لا يمكن استبعاد التقدم بطلب جديد لوضع سقف للرواتب

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يعتقد كارل هاينز رومينيج الرئيس التنفيذي لنادي بايرن ميونخ الألماني لكرة القدم أنه يمكن تقديم عرض جديد لوضع سقف للرواتب في كرة القدم الأوروبية.

وقال رومينيجه لشبكة "سكاي" أمس الأحد أنه "لم يتم استبعاد وجود محاولة أخرى. إن سقف الرواتب مناقشة مثيرة في رأيي".

وتذكر رومينيجه، وهو رئيس سابق لرابطة الأندية الأوروبية، تقديم ميشيل بلاتيني الرئيس السابق للاتحاد الأوروبي عدة مقترحات للاتحاد الأوروبي في بروكسل بشان هذا الأمر.

وقال رومينيجه :"لسوء الحظ انتهى دائما بالخسارة رغم أن كل الأندية الكبرى في أوروبا دعمت الفكرة لأننا علمنا انها لا تتماشى مع قواعد المنافسة في أوروبا ولهذا ليس لديها فرصة".

وأضاف :"من الصعب قول أن هذا الأمر مختلف اليوم".

ويُعتقد ان وضع سقف للرواتب سيساعد في إيقاف الفجوة بين كرة القدم الاحترافية والجماهير. وبسبب وباء فيروس كورونا، والمشاكل المالية التي تعاني منها العديد من الأندية وصورة الأزمة في كرة القدن أثارت الحديث في الموضوع مجددا".

وينوي كريستيان سيفيرت رئيس رابطة الدوري الألماني أن يتولى هذا الموضوع في الأشهر المقبلة. ووفقا للتقرير المالي للرابطة، فإن أندية دوري الدرجة الأولى أنفقتا 43ر1 مليار يورو (55ر1 مليار دولار) على اللاعبين والأجهزة الفنية في موسم 2018 / 2019.

ووفقا لرومينيجه أنه يجب التفكير جيدا إذا تم وضع سقف للرواتب.

وقال :" لا أعتقد أننا نريد الرياضة على الطراز الأمريكي هنا، لا يوجد صعود ولا هبوط. هذا جزء مهم من كرة القدم".