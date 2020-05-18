ميركل: تأسيس صندوق لإعادة إعمار أوروبا بعد كورونا يهدف لضمان التماسك بالاتحاد الأوروبي

أعربت المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل، عن اعتقادها بأن المقترح الألماني الفرنسي لإنشاء صندوق إعادة إعمار أوروبي لفترة ما بعد أزمة كورونا، سيعمل على ضمان التماسك في الاتحاد الأوروبي.

وقالت ميركل، اليوم الاثنين، إن الهدف من المقترح هو " تعزيز أوروبا وأن تخرج متماسكة ومتضامنة من هذه الأزمة".

ورأت ميركل أن التماسك في الاتحاد الأوروبي مهدد لأن تأثيرات فيروس كورونا مختلفة في قوتها في الدول الأوروبية.

وروجت ميركل لما وصفته بـ " جهد استثنائي منقطع النظير" لافتة إلى استعداد ألمانيا وفرنسا للمشاركة فيه، وأوضحت أن من المنتظر إعداد صندوق أوروبي بقيمة 500 مليار يورو لفترة محدودة من أجل دعم الدول الأكثر تضررا من أزمة كورونا.

ويتعين أن توافق كل الدول الأعضاء الـ27 بالإجماع على مثل هذا البرنامج حتى يمكن تنفيذه، كما يتعين التصديق على توسيع نطاق إطار الموازنة في كل الدول الأعضاء.

يشار إلى أن ألمانيا وفرنسا اقترحتا برنامجا اقتصاديا مشتركا بقيمة 500 مليار يورو (3ر542 مليار دولار) لأوروبا لمواجهة تداعيات جائحة فيروس كورونا (كوفيد-19)، وذلك وفقا لبيان اطلعت عليه وكالة الأنباء الألمانية (د ب أ).