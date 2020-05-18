شهدت أحداث الحلقة الـ24 من مسلسل "فلانتينو" عددا من المفاجآت منها قيام "نورا" داليا البحيري بالاتصال بزوجها السابق عجماوي" محسن منصور"، لتخبره بإنها مازالت تحبه وإنها تزوجت من فلانتينو "عادل إمام" لأنه رجل غني، لتستولى على أمواله، وطلبت منه أن يأتي إلى الفيلا التي تسكن فيها.

وتعرضت رانيا محمود ياسين للطرد من شقتها بعد وفاة زوجها شريف "أحمد فريد"، بعد مشادة كلامية مع حماتها، في حضور زملائها بالمدرسة الذين أتوا لمواساتها، ليتفاجىئ الجميع بحضور سيدة تخبرهم بإنها ضرتها ولديها طفل وتقوم بطردهم من الشقة.

كما شهدت الحلقة محاولة عمرو وهبة من التقرب إلى "نبوية" هدى المفتي، لكنه يفشل في ذلك.

فلانتينو" تأليف أيمن بهجت قمر وإخراج رامي إمام، ويشارك في البطولة كل من الفنانين دلال عبدالعزيز، داليا البحيري، وفاء صادق، طارق الإبياري، هدى المفتي، محمد كيلاني، رانيا محمود ياسين، إلهام عبدالبديع، سليمان عيد، بدرية طلبة، أحمد فريد.

ويجسد الزعيم خلال أحداث المسلسل شخصية رجل أعمال يمتلك مجموعة من المدارس الدولية ويدعى نور عبدالمجيد فلانتينو، كما يواجه طوال حلقات العمل مشاكل وأزمات عديدة تتعرض لها سلسلة المدارس التي يمتلكها.