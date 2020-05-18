الدورة السنوية للبرلمان الصينى الأسبوع المقبل فرصة لقادة الصين للدفاع عن معالجتهم لأزمة كورونا

سيوفر بدء البرلمان الصيني أعمال دورته السنوية الأسبوع المقبل في قاعة الشعب الكبرى ببكين، فرصة للنخب السياسية للدفاع عن طريقة معالجتها لأزمة فيروس كورونا المستجد، والإعلان عن سبل مساعدة الاقتصاد المتعثر.

وسوف تتصدر أعمال أهم اجتماع سياسي هذا العام، أزمة تفشي فيروس كورونا، التي بدأت في مدينة ووهان بوسط الصين في ديسمبر الماضي قبل أن تتحول إلى جائحة عالمية.

ومن المقرر أن يبدأ المجلس الوطني لنواب الشعب الصيني عقد جلساته في 22 من مايو الحالي، بعد أن تم تأجيلها لأكثر من شهرين بسبب تفشي فيروس كورونا المستجد "كوفيد-19"، ومن المتوقع أن يجتمع نحو 3000 مندوب لحضور الجلسة، التي ستعقد تقريبا في نفس موعد انعقاد الجلسة السنوية لأعلى هيئة استشارية في البلاد، وهي المؤتمر الاستشاري السياسي للشعب الصيني.

ويُعرف الحدثان سويا باسم "الجلستين".

ويقول المراقبون إن أولوية الاجتماعين ستكون تعزيز ما يتردد حول أن الصين أبلت بلاء حسنا في التعامل مع أزمة فيروس كورونا، في الوقت الذي يسعى فيه القادة في الغرب إلى محاسبة بكين على الدمار الذي تسبب الفيروس في حدوثه ببلادهم.

وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، قال -يوم الخميس الماضي- إن عدم تمكن بكين من وقف الفيروس من المنشأ، هو "إما بسبب الغباء أو عدم الكفاءة أو التعمد"، حيث تحدث عن تفكيره في قطع العلاقات بين الولايات المتحدة والصين.

وفي الوقت نفسه، يطالب الاتحاد الأوروبي بإجراء تحقيق بشأن منشأ الفيروس. من جهتها ترفض الصين فكرة فتح التحقيق، وتصر على أن الدول يجب عليها أن تركز على مكافحة الوباء بدلا من ذلك.

ومن جهته، قال المحلل السياسي المستقل وو تشيانج: "في ظل الضغط الكبير حاليا في الداخل والخارج، من الضروري التأكيد على الإجراءات التي اتخذها البيروقراطيون المحليون والنخب السياسية لمكافحة الوباء خلال الجلستين".

وترى الصين أنه قد تم احتواء الفيروس إلى حد كبير، حيث أعلنت السلطات عن تسجيل عدد قليل فقط من الإصابات اليومية بالفيروس خلال الأسابيع القليلة الماضية، بينما تعتبر بعض المدن، ومن بينها بكين، عمليا خالية من الفيروس.

قال ويلي لام، وهو مسؤول بارز في "مؤسسة جيمستاون"، وهي مؤسسة بحثية تتخذ من واشنطن مقرا لها: "سيكون هناك الكثير من الاحتفاء بالوطنية، بشكل عام، لأن الصين نجحت في احتواء الوباء بينما لم تنجح الولايات المتحدة".

وأضاف لام، إن هناك رسالة أخرى مهمة، وهي دعوة جميع قطاعات الاقتصاد لتعويض ما حدث خلال الوقت الضائع أثناء عمليات الإغلاق المرتبطة بفيروس كورونا.

وقد تراجع الاقتصاد الصيني بنسبة 6.8% في الربع الأول من العام، وهو أول انخفاض من هذا النوع منذ أن بدأ إصدار التقارير ربع السنوية في عام 1992، وذلك بحسب البيانات الرسمية، وقد أظهرت المؤشرات الاقتصادية التي صدرت يوم الجمعة الماضي حدوث انتعاش غير متكافئ في أبريل الماضي، مع نمو الناتج الصناعي بنسبة 3.9% على أساس سنوي، بينما تراجعت مبيعات التجزئة بنسبة 7.5%، وانخفض الاستثمار في الأصول الثابتة بنسبة 10.3%.

وعادة ما يعلن رئيس مجلس الدولة الصيني، لي كه تشيانج، هدفا للنمو الاقتصادي في الجلسة البرلمانية، ولكن من الممكن أن تمتنع الحكومة عن تحديد رقم هذا العام، وقال المحلل الاقتصادي يان تان من جانبه، إنه إذا حدث ذلك، فمن المحتمل أن يكون الرقم أقل من 5%، ليكون بذلك أصغر هدف تم وضعه منذ نحو أكثر من ثلاثة عقود.

كما تطرح الحكومة حزمة تحفيز كبيرة، مع الإعلان عن مشاريع جديدة بالفعل في قطاعات البنية التحتية والاستثمار في صناعات التقنية العالية، مثل شبكات الجيل الخامس ومراكز البيانات.

وتعيد الاستراتيجية إلى الأذهان، الدفعة الاستثمارية الصينية من أجل تجنب آثار الركود العالمي لعام 2008، والذي أدى في نهاية الامر إلى تضخم الدين العام والخاص.

وقد استخدم الرئيس الصيني شي جين بينج الجلسات البرلمانية خلال السنوات القليلة الماضية لتعزيز قبضته على السلطة، ويعتبر شي - الذي مهد الطريق لنفسه لكي يحكم البلاد إلى أجل غير مسمى - أقوى زعيم صيني منذ عهد ماو تسي تونج.

وقال لام إن هناك عددا كبيرا من الأزمات التي حدثت في العام الماضي - والتي تشمل الحرب التجارية مع الولايات المتحدة، والاحتجاجات التي شهدتها هونج كونج وتفشي فيروس كورونا - التي تسببت في إحراج شي، ولكنها لن تمنع النخب السياسية من الالتفاف حوله كالمعتاد.

وقال لام: "إن تفشي فيروس كورونا جعله يفقد ماء وجهه، وطرح الشكوك حول مدى قدرته على إدارة البلاد، ولكن حقيقة أنه قد تم احتواؤه وأن الوضع أسوأ بكثير في الولايات المتحدة، ستساعده في أن يقول إنه زعيم كفؤ، وأن سلطته مازالت بلا منازع".