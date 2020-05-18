المرصد السوري: تركيا تنقل نحو 9 آلاف من المرتزقة إلى ليبيا

رصد المرصد السوري لحقوق الإنسان وصول دفعات جديدة من المقاتلين السوريين إلى الأراضي الليبية عبر الجسر الجوي التركي بعد تلقيهم لتدريبات في المعسكرات التركية، ومن ضمنهم مقاتلون سابقون في صفوف تنظيم "داعش"، قبل أن ينتسبوا في وقت لاحق إلى فصائل الجيش الوطني السوري المعارض الموالي لأنقرة، في عملية وصفها المرصد بالاعتيادية حيث بات يتواجد الكثير من المقاتلين السابقين في التنظيم الإرهابي، ممن باتوا في صفوف الفصائل السورية التابعة لتركيا.

وفي حين كان الرئيس التركي رجب طيّب أردوغان قد طلب إرسال 6000 من المرتزقة السوريين إلى طرابلس، بلغ تعداد المجندين الذين وصلوا إلى الأراضي الليبية حتى الآن، نحو 8950 مرتزقا بينهم مجموعة غير سورية، في حين أن عدد المجندين الذي وصلوا المعسكرات التركية لتلقي التدريب بلغ نحو 3300 مجند ينتظرون دورهم للانتقال إلى ليبيا، وفقا لموقع "سكاي نيوز.عربية" الإخباري.

والجدير بالذكر أن من ضمن المجموع العام للمجندين، يوجد نحو 150 طفلا تتراوح أعمارهم بين الـ 16 والـ 18 عاماً، غالبيتهم من فرقة السلطان مراد أكثر الفصائل عُنفاً وولاءً لتركيا، جرى تجنيدهم للقتال في ليبيا عبر عملية إغراء مادي في استغلال كامل للوضع المعيشي الصعب وحالات الفقر، فيما تمّ التهرّب لاحقاً من كثير من الالتزامات المالية تجاههم.

من جهة أخرى، تواصل حصيلة الخسائر البشرية في صفوف “مرتزقة تركيا” من المقاتلين السوريين الذين يقاتلون في ليبيا إلى جانب ما يسمى بحكومة الوفاق ضد الجيش الوطني الليبي، حيث وثق المرصد السوري لحقوق الإنسان مقتل 11 مقاتلا جديداً بينهم طفل دون سن الـ18 خلال المعارك على محاور عدة في ليبيا، لتبلغ بذلك حصيلة القتلى في صفوف الفصائل الموالية لتركيا جراء العمليات العسكرية في ليبيا، 298 مقاتلا بينهم 17 طفلا دون سن الـ 18.

وينتمي القتلى إلى فصائل، لواء المعتصم وفرقة السلطان مراد ولواء صقور الشمال والحمزات وسليمان شاه”، من الذين قضوا خلال الاشتباكات على محاور حي صلاح الدين جنوب طرابلس، ومحور الرملة قرب مطار طرابلس ومحور مشروع الهضبة، بالإضافة لمعارك مصراتة ومناطق أخرى في ليبيا.

على صعيد آخر، أكد رامي عبدالرحمن مدير المرصد السوري لحقوق الإنسان (لندن)، أنّه لا صحة لما يتم الترويج له عبر مواقع التواصل الاجتماعي حول نقل روسيا لمقاتلين سوريين من أبناء دير الزور للقتال في ليبيا.

وأوضحت مصادر للمرصد السوري بأنّ إحدى الصور المنتشرة على أنها لمقاتلين من دير الزور نقلتهم روسيا إلى ليبيا، إنما تعود لمقاتل في صفوف قوات سوريا الديمقراطية "قسد"، كان قد قضى في معارك ضدّ "داعش" بمدينة الرقة خلال وقت سابق.