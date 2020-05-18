سلطت الحلقة الخامسة والعشرون من برنامج «ورطة إنسانية»، الذي يُعرض على فضائية «dmc»، في موسمه الرابع، مساء الاثنين، الضوء على فكرة عدم استغلال الآخرين ماديًا في لحظات اضطرارهم وضعفهم.

وقدم البرنامج موقفًا تمثيليًا لموظف بقسم الحسابات في إحدى الشركات نسي حقيبة بها مبلغ مالي وهاتفه المحمول في سيارة تاكسي، ليطلب الموظف من المواطنين إقناع السائق الذي يشاركه التمثيل برد المبلغ، حيث يرفض رده إلا بالحصول على خمسة آلاف جنيه.

واستنكر المواطنون موقف السائق وحاولوا إقناعه بشتى الطرق.

واستخدم المواطنون عبارات لإقناع السائق، منها: «من ترك شيئا لله عوضه الله خيرًا منه»، «إعملها لله وربنا هيبعتلك أكتر من اللي كان ممكن يديهولك»، «يمكن الفلوس دي تجيبلك الشر، وتصرفها على مرض».

وتشاجر أكثر من مواطن مع السائق لكي يعيد الحقيبة إلى الموظف، وحاول بعضهم فتح باب سيارة التاكسي إجباريًا لأخذ الشنطة عنوة من السائق.

ومن المواقف الأكثر تأثيرًا حين عرض أحد المواطنين على السائق أن يعيد الحقيبة لصاحبها، ويعطيه من ماله الخاص الخمسة آلاف جنيه الذين يطالب بالحصول عليهم في مقابل تنازله عن الحقيبة.