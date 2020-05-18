تبث وزارة الثقافة في الساعة الـ 10 مساء غد الثلاثاء على قناتها بيوتيوب، تسجيلا ناردا لليلة محمدية من إنتاج دار الأوبرا المصرية، احتفالا بليلة القدر.

وكانت الليلة أقيمت على المسرح الكبير وجمعت أوركسترا أوبرا القاهرة مع فرقة عبدالحليم نويرة للموسيقى العربية وكورال الأوبرا بقيادة المايسترو صلاح غباشي، وشارك في قيادة الفقرات الموسيقار الدكتور جمال سلامة، ومن إخراج جيهان مرسي، وتضم نخبة من أشهر الأعمال الدينية يؤديها مجموعة من نجوم الأوبرا، هم: سومة، وآيات فاروق، وأميرة أحمد، ومي فاروق، ووليد حيدر، وريهام عبدالحكيم، وغيرهم.

وفي 9:30 مساء، تذاع محاضرة من ورشة "ابدأ حلمك"، يسبقها في 5 مساء حلقة جديدة من فوازير سينما مصر.