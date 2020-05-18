الإسبان يشكرون الأطقم الطبية في البلاد على مجهوداتهم في مواجهة كورونا

أعرب مئات الآلاف من الإسبان عن شكرهم للاطقم الطبية والمجموعات المهنية الأخرى في جلسة تصفيق أخيرة عبر جميع انحاء البلاد مساء الأحد نظرا لانخفاض أعداد الإصابات بفيروس كورونا في إسبانيا.

وفي بعض المناطق في العاصمة مدريد، قام عدد من الأشخاص بالتصفيق وعزف الموسيقى لمدة 25 دقيقة، ما يعادل خمس مرات تقريبا ما حدث في مناسبات سابقة.

وشهدت مدريد أيضا احتجاجات بالطرق على الأواني، مع تنامي مشاعر الاستياء ضد الحكومة بسبب الإجراءات الصارمة التي اتخذتها لاحتواء جائحة فيروس كورونا.

وتعتبر إسبانيا واحدة من أكثر الدول تضررا بالوباء بأكثر من 27 الفا و500 حالة وفاة وأكثر من 230 ألف إصابة.

وقال رئيس الوزراء الاسباني بيدرو سانشيز في مؤتمر عبر الفيديوكونفرانس مع زعماء اقليميين، إن عدد الوفيات في إسبانيا بسبب فيروس كورونا المستجد وصل إلى 87 فقط يوم الأحد، وهو أدنى مستوى في شهرين.

وكانت حالات الوفاة تتجاوز 100 حالة يوميا بسبب الفيروس منذ 17 مارس الماضي، مع ارتفاع هذا الرقم إلى أكثر من 900 يوميًا في أوائل أبريل.

وقالت تقارير إن أحدث أرقام الوفيات قد تكون أعلى من ذلك نوعا ما، إذ أنه لا يتم تسجيل كل الحالات على الفور في عطلة نهاية الأسبوع وهو يوم الأحد في الدول الاوروبية.

وتتحسن بشكل ثابت هذه المعدلات، على الرغم من أن سانشيز قال إنه على الرغم من إحراز تقدم، لا يزال الخطر موجودا.

ويستعد سانشيز الآن لمطالبة البرلمان بتمديد حالة الطوارئ لمدة شهر حتى نهاية حزيران/ يونيو. وتستمر حالة الطوارئ الحالية حتى 23 مايو.

ودفعت الأطقم الطبية من أطباء وممرضات بالإضافة إلى المسعفين الطبيين ثمناً باهظاً لجهودهم في التعامل مع الوباء: حيث توفي 35 منهم بسبب كوفيد 19، وأصيب حوالي 50 الفا.