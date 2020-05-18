المغرب يتسلم 6 ملايين قرص كلوروكين من الهند نهاية الأسبوع الجاري

أعلنت السفارة الهندية في المغرب اعتماد نيودلهي تصدير شحنة من دواء "هيدروكسي كلوروكوين" إلى الرباط، ستصل نهاية الأسبوع الجاري.



وذكرت السفارة الهندية - في بيان - أن حكومة الهند أذنت بتصدير شحنة من دواء "هيدروكسي كلوروكوين" إلى المغرب، وأنه تم إصدار رخصة لوزارة الصحة لتصدير 6 ملايين قرص من "كبريتات هيدروكسي كلوروكوين" المصنعة من طرف مختبرات الشركة الهندية الخاصة IPCA.



واعتبرت السفارة أن هذا القرار تعبير آخر عن العلاقات الممتازة بين الهند والمغرب، فمن المجالات التي تركز عليها العلاقات الثنائية التعاون في قطاع الصحة، حيث وقعت الهند والمغرب على مذكرة تفاهم للتعاون في مجال الصحة في ديسمبر عام 2017، واجتمعت مجموعة عمل مشتركة تم إنشاؤها بموجب هذه المذكرة في يوليو 2018 بنيودلهي.



وأضافت السفارة أنه تم إضفاء الطابع المؤسسي على التعاون في مجال الطب عن بُعد بين معهد جواهر لال للتعليم والبحوث الطبية للدراسات العليا في الهند ومستشفى محمد السادس الجامعي بمراكش في المغرب، حيث وضع كلا البلدين اللمسات الأخيرة على مذكرة تفاهم حول توسيع روابط الطب عن بُعد، بموجب مخطط أروجيا بهاراتي (ArogyaBharati) الإلكتروني في الهند.



وتابعت السفارة الهندية في المغرب أنه يوجد مشروع اتفاق للتعاون في الطب التقليدي (الأيورفيدا)، وهو الآن في مراحل متقدمة من النقاش، وسيشمل التعاون في هذا المجال أيضًا تنظيم أسبوع الأيورفيدا المغربي كل عام.