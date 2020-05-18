نيابة سوهاج تحقق في واقعتي تسمم 117 شخصا عقب تناول وجبات إفطار مجانية فاسدة من جمعية خيرية

محافظ سوهاج يزور المصابين للاطمئنان عليهم ووكيل الصحة الجمعية وزعت 500 وجبة فاسدة

أصدر المحامي العام لنيابات شرق سوهاج الكلية بمحافظة سوهاج، اليوم الاثنين، توجيهاته إلى رئيس نيابة أخميم بضرورة فتح باب التحقيق في واقعة إصابة 103 أشخاص؛ إثر إصابتهم بحالات تسمم جماعي لتناولهم وجبة إفطار قامت جمعية خيرية بتوزيعها عليهم.

كما شدد رئيس نيابة أخميم على ضرورة تشكيل لجنة من أعضاء النيابة وخبراء الأدلة الجنائية لسماع أقوال المصابين بحالات التسمم والتأكد من جودة أو عدم صلاحية الوجبات التي قدمت من قبل الجمعية الأهلية.

وترجع الواقعة مساء الأحد عندما شعر 103 أشخاص بناحية نجع عرب الخور التابع لقرية العيسوية شرق دائرة مركز أخميم،من مختلف الأعمار بمغص وقئ وإسهال نتيجة تسمم غذائى عقب تناولهم وجبات غذائية فاسدة قامت إحدى الجمعيات الأهلية بتوزيعها عليهم فى شكل وجبات.

على الفور، قام الدكتور هاني جميعة وكيل وزارة الصحة بسوهاج، بالدفع بـ15 سيارة إسعاف بالفرق الطبية، وتم نقل 47 حالة للمستشفى العام، و40 حالة الوحدة الصحية.

كان اللواء حسن محمود مدير أمن سوهاج قد تلقى بلاغا من اللواء وائل جمال مساعد المدير لفرقة الشرق يفيد بإصابة عدد كبير من المواطنين بحالات قيء وإسهال وألم بالبطن وارتفاع فى درجات الحرارة على إثر تناولهم طعاما قامت بتوزيعه إحدى الجمعيات الخيرية بناحية قرية العيساوية شرق دائرة مركز أخميم وجار نقلهم إلى المستشفيات المختلفة.

ودلت التحريات التي قام بها اللواء عبدالحميد أبوموسى مدير إدارة المباحث الجنائية وقادها المقدم طارق أبو سديرة رئيس وحدة مباحث مركز شرطة أخميم والرائد إبراهيم صقر معاون أول مباحث المركز بإصابة 87 شخصًا بحالات تسمم غذائي حيث بدأ الأهالى بالشعور بألم بالبطن ومغص وقئ وإسهال مستمر.

وتم تحرير المحضر اللازم وأخطرت النيابة لتتولى التحقيق، وخلال عمل الإسعافات للمصابين التسمم ورد بلاغ آخر من الوحدة الصحية من جزيرة شندويل يفيد بتسمم 14 شخصا أغلبهم من الأطفال ومعاناتهم من ألم شديد بالبطن وارتفاع درجات الحرارة وقئ وإسهال.

وبسرعة عمل التحريات اللازمة، أفادت تحريات البحث الجنائي بأنها نفس الجمعية الأهلية التي قدمت الوجبات وتسببت فى إصابة أهالي قرية العيساوية ونجع الخور، وتم إخطار نيابة سوهاج للتحقيق.

وصرح الدكتور هاني جميعة وكيل وزارة الصحة بسوهاج، في تصريحات خاصة لـ«الشروق»، بأن سيارات الإسعاف التي قامت بنقل المصابين بالتسمم الغذائى 15 سيارة إسعاف، وتم عمل اللازم للمصابين بالتسمم وغسيل المعدة، وحالتهم الآن مستقرة وسوف تقوم مديرية الصحة بتشكيل لجنة لأخذ عينات من الطعام وتحليلها لبيان صلاحية الوجبات ام عدم صلاحيتها.

وأوضح جميعة أن عدد المصابين الذي تم تسجيله بالمستشفى بواقعة إصابة 117 حالة بالتسمم في مركز أخميم وجزيرة شندويل، مؤكدًا أنه تم تحديد الجمعية التي قامت بتوزيع تلك الوجبات، وأنها وزعت 500 وجبة، وأن المستشفيات بالمحافظة بالكامل في حالة تأهب بعد زيادة عدد المصابين.

من جانبه، زار اللواء طارق الفقي محافظ سوهاج، المصابين بمستشفى سوهاج العام، ووجه بتوفير الرعاية اللازمة للمصابين.