 الإمارات: غرامة لا تقل عن 100 ألف درهم لكل من يخالف الإجراءات الاحترازية لفيروس كورونا - بوابة الشروق
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الإمارات: غرامة لا تقل عن 100 ألف درهم لكل من يخالف الإجراءات الاحترازية لفيروس كورونا

هديل هلال
نشر فى : الإثنين 18 مايو 2020 - 9:53 م | آخر تحديث : الإثنين 18 مايو 2020 - 9:53 م

قال القائم بأعمال رئيس النيابة العامة الإماراتية للطوارئ والأزمات والكوارث، سالم الزعابي، إن النيابة العامة ستتخذ إجراءات ضد المخالف لإجراءات والتدابير الاحترازية المطبقة؛ للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد «كوفيد - 19» بكل حزم.

ونقلًا عن وكالة الأنباء الإماراتية «وام»، مساء اليوم الاثنين، أضاف «الزعابي» أن «النيابة العامة لن تتوانى أو تتهاون في تطبيق أحكام القانون التي قد تصل الى الحبس مدة لا تزيد عن 6 أشهر، وبغرامة لا تقل عن 100 ألف درهم على كل من يخالف الإجراءات».

وأشار إلى الحبس مدة لا تزيد عن ستة أشهر، وبغرامة لا تقل عن 100 ألف درهم، عند تكرار أي من المخالفات الخاصة بعدم الالتزام بتعليمات الحجر للمرة الثانية، وتقديمه للمحاكمة الجزائية.

ولفت إلى نشر صور وأسماء المخالفين بالصحف ووسائل الإعلام بناء على قرار من النائب العام إذا رأى مقتضى لذلك.

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